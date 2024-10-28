Как определят победителя и когда объявят результаты: пять тонкостей выборов в США, которые нужно знать

Результаты выборов в США определяют не обычные избиратели.

Во вторник, 5 ноября, в США пройдут выборы президента, в ходе которых американцы определят, кто будет руководить страной следующие четыре года.

Ожесточенная борьба развернется между кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии, действующей вице-президентом Камалой Харрис.

"Телеграф" рассказывает пять главных фактов о главном политическом событии года.

Выбирают не только президента

От каждой партии на выборы выдвинут "билет" из кандидата в президенты и кандидата в вице-президенты. Так что избиратели отдают голоса сразу за обоих.

Дональд Трамп своим "напарником" выбрал сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса, а Камала Харрис – губернатора от Миннесоты Тима Уолза.

Также в первый вторник ноября американцы будут выбирать на шестилетний срок 34 из 100 членов Сената США, верхней палаты Конгресса.

Дополнительно, избиратели в каждом из 435 избирательных округов страны будут выбирать на два года своего представителя в Палате представителей США, нижней палате Конгресса.

Партия с большинством мест будет контролировать соответствующую палату Конгресса, который оказывает значительное влияние на внешнюю политику Штатов. В том числе и в контексте помощи Украины. Важно, чтобы в следующем составе законодательного органа сохранилась двухпартийная поддержка Киева.

Голосование уже началось

5 ноября миллионы граждан придут на избирательные участка, чтобы проголосовать. Однако более 20 миллионов американцев уже воспользовались возможностью досрочного голосования. Это в США можно сделать по почте или на заранее открытых участках. В этом году более активно до официального старта голосуют избиратели-демократы.

Судьбу выборов определят семь штатов

Речь о "шатких" штатах (англ. swing states). В них традиционно поддержка кандидатов от Демократической и Республиканской партий находится на одинаковом уровне.

Есть традиционно "синие" или "красные" штаты, где люди прогнозируемо голосуют за демократов или, соответственно, республиканцев. Среди "синих" штатов — Вермонт, Нью-Йорк, Калифорния; среди "красных" — Вайоминг, Аркансас, Небраска.

Последнее слово на выборах в Америке не за обычными избирателями, а за коллегией выборщиков – представителей от каждого штата. Когда американцы отдают свой голос на участке, они на самом деле голосуют за избирателя, который от их имени поддерживает того или иного кандидата в президенты.

Всего по стране 538 избирателей, и для победы кандидату в президенты требуется поддержка не менее 270 из них. Каждый штат насчитывает столько избирателей, сколько и членов Конгресса избрано от него. В Калифорнии, например, 55 избирателей, в Оклахоме – 7, а в Монтане – 3.

Ставки высоки, потому что кандидат с преимуществом получает все голоса избирателей от того или иного штата. В 2016 году Хиллари Клинтон на 2,9 млн голосов обошла Дональда Трампа в общем голосовании, однако проиграла ему по количеству голосов избирателей — 227 против 304.

"Шатких" штатов насчитывается семь: Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Невада, Пенсильвания и Висконсин. Все внимание будет приковано к результатам, которые будут поступать оттуда.

Победителя провозгласят медиа

В Америке именно СМИ сообщают, кого официальные лица в конце концов объявят победителем, хотя и не играют официальной роли в определении президента. Так продолжается с 1848 года, когда агентство Associated Press (АР) объявило президентом Захари Тейлора.

Многие американские медиа-компании входят в Национальный избирательный пул, использующий данные экзитполов для предоставления оперативных обновлений. Это каналы ABC, CBS, CNN, NBC и так далее.

Associated Press имеет свою систему AP VoteCast, на которую полагаются такие медиа как Fox News, USA Today, Wall Street Journal. Методология AP основана на работе команды аналитиков и исследователей.

"AP делает объявление только тогда, когда полностью уверена в победе – в самом простом понимании, когда у отстающего кандидата больше нет пути к победе", — объясняет агентство.

Избирательная гонка фактически завершается в ночь выборов, однако нередко для оглашения результата требуется несколько дней, а в редких случаях — несколько недель. На президентских выборах 2020 года AP объявила Джо Байдена победителем через четыре дня после дня выборов – 7 ноября. Несмотря на обжалование Дональдом Трампом результатов в штатах, где он проиграл.

Все же, официальное решение об избрании 47-го президента США ранее упомянутая коллегия избирателей примет в декабре 2024 года. И уже 6 января 2025 года члены Конгресса должны собраться для окончательного подсчета голосов избирателей.

Инаугурация следующего главы Белого дома намечена на 20 января 2025 года.

Что по рейтингам кандидатов

В настоящее время демократка Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на четыре пункта, 51% против 47%, согласно результатам общенационального опроса ABC/Ipsos, опубликованного 27 октября.

В то же время опрос CBS/YouGov, опубликованный в тот же день, показывает, что Харрис опережает со счетом 50% против 49%.

Опрос Emerson College Polling, опубликованный 26 октября, показывает, что два кандидата имеют одинаковый уровень поддержки на уровне страны — 49%.

Что касается настроений в семи "шатких" штатах, то, по данным 538 Project, ситуация следующая:

Аризона: Дональд Трамп ведет на 1,8%;

Джорджия: Трамп ведет на 1,5%;

Мичиган: Камала Харрис ведет на 0,4%;

Невада: Трамп ведет на 0,2%.

Северная Каролина: Трамп ведет на 1,3%;

Пенсильвания: Трамп ведет на 0,3%;

Висконсин: Харрис ведет на 0,2%.

Больше всего голосов избирателей кандидату могут принести штаты Пенсильвания (19), Джорджия и Северная Каролина (по 16 каждый).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие настроения царят в Европе в ожидании результатов выборов в США.