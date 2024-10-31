Приблизительно 55% этого сырья импортируется с Запада в Москву

На Россию наложено много санкций Запада, однако до сих пор из Европы или глобального Юга в Москву поступает важное для войны сырье. В частности, хром, используемый для артиллерии.

Об этом "Телеграфу" рассказала директор по вопросам партнерств и сотрудничества Совета экономической безопасности Агия Загребельская в материале ""Россия давно бы прекратила войну без этой страны": кто входит в ТОП-5 "спонсоров" Москвы, почему буксуют санкции и что испугало Орбана".

По ее словам, хром – ресурс, критически важный для РФ на поле боя, ведь без него российские стволы не будут пригодны.

"Хром применяется в трех направлениях артиллерии: во-первых, для изготовления специальной легированной стали, из которой изготавливаются стволы; во-вторых, для хромирования новых стволов, что защищает их от повреждений во время выстрела и продлевает срок службы; и, в-третьих, для восстановления старой техники, которую Россия снимает с консервации. Чтобы отправить эту технику на поле боя, также необходима хромировка стволов", — объясняет Загребельская.

Она добавляет, что в настоящее время примерно 55% хрома, используемого РФ для военных нужд, импортируется с Запада. То есть, несмотря на распространенное мнение, что у России есть вся таблица Менделеева, значительная часть этой "таблицы" находится в основном под землей. Сейчас в РФ большинство месторождений хрома не разработано, а разработанные имеют хром более низкого качества, чем тот, который Россия импортирует.

"Импорт преимущественно осуществляется из стран глобального Юга. Однако, что интересно, около 50% импорта, например, в 2023 году осуществлялось через Нидерланды, а примерно половина этого хрома поступает из шахты в странах глобального Юга, но принадлежит немецким владельцам", — говорит эксперт.

По ее словам, все это возможно именно из-за отсутствия санкций на поставку хрома в РФ. Поэтому определенные страны Запада выступают спонсорами войны против Украины. Наше государство надеется, что в ближайшее время санкции распространятся и на эту отрасль, что негативно повлияет на военную машину Кремля.

"Известно, что около 70% военных потерь среди украинских военных вызваны артиллерией. Россия имеет значительное преимущество именно в артиллерии, что позволяет ей достигать определенных успехов на фронте. Если в России возникнут сложности с поставкой хрома, то ее артиллерийское преимущество существенно уменьшится, в частности сокращение количества и качества стволов. Стволы — это расходный материал, который нужно постоянно заменять", — подытожила Загребельская.

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