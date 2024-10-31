Российские друзья в центре Киева читают Рыльского и уважают деруны: почему и как до сих пор работает посольство Ирана

Почему Украина не разорвала дипломатические отношения с союзником России, объяснили эксперты

"Удивляюсь, почему это посольство еще работает", "просто сюр какой-то", "посольство страны, которая помогает убивать наших граждан" — такие отзывы можно встретить в Google на странице посольства Ирана в Украине.

Посла Ирана в Украине нет: в первые месяцы полномасштабного вторжения, из-за поставок России "Шахедов", Украина лишила аккредитации Манучехра Моради, занимавшего эту дипломатическую должность. Впрочем, посольство Ирана, расположенное в самом сердце столицы по улице Круглоуниверситетской, продолжает работать. Через соцсети и официальный сайт ведомство транслирует свои "особые" взгляды на российско-украинскую войну. Что же это за нарративы, и как вообще так случилось, что дипломатические отношения с Ираном до сих пор не разорваны, исследовал "Телеграф".

Свой парень Амузегар

При отсутствии посла Иран в Украине представляет временный поверенный в делах Шахрияр Амузегар. И если не знать контекста, то создается впечатление, что Шахрияр Амузегар и возглавляемое им диппредставительство – лучшие друзья и союзники Украины.

Например, ко Дню украинской письменности и языка (укр. — День української писемності та мови), который отмечается 27 октября, на сайте посольства появилось такое вот приветствие: "Мова є відображенням культури та самобутності націй. Українська – це багата милозвучна мова, сповнена краси та надії".

А сам Шахрияр Амузегар даже продекламировал по-украински стихотворение Максима Рыльского "Мова".

Поздравляло посольство Ирана Украину и с Днем Независимости. А на днях SMM-щики диппредставительства в соцсетях даже прибегли к креативу, сравнив украинские блюда — деруны, шашлыки и голубцы — с традиционными блюдами иранской кухни, мол, как много общего между двумя народами.

Но на этом дипломатические реверансы Ирана в сторону Украины, в принципе, заканчиваются. Так, с Днем защитника Украины посольство поздравило страну очень специфически, привязав этот праздник к ликвидации лидера радикального движения "Хезболла" Хасана Насраллы .

"День защитников Отечества в Украине совпадает с мученической смертью Сейеда Хасана Насраллы, одного из героев фронта сопротивления против агрессии и оккупации, настоящего защитника Родины. Флаг защитников Отечества никогда не будет опущен. Память обо всех героях и защитниках Отечества вечна", — отмечается на сайте посольства.

На самом же деле даже формально трудно притянуть гибель Насраллы ко Дню защитника, ведь лидер "Хезболлы" был ликвидирован за четыре дня до украинской памятной даты.

Миротворцы с баллистическими ракетами

Дальше – больше. Анализируя контент посольства Ирана на сайте и в соцсетях, можно заметить, что больше всего дипучреждение триггерят две темы.

Первая – баллистические ракеты.

Так, в начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Иран передал России ракеты малой дальности для войны в Украине.

Впрочем, посольство Ирана это категорически отвергает.

"Повторение утверждений об отправке Ираном баллистических ракет в Россию выдвигается с политическими целями и мотивами некоторых западных стран и абсолютно безосновательно. Обычное военное сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией имеет гораздо более давнюю историю, чем начало войны в Украине. Это сотрудничество осуществляется в рамках двусторонних соглашений и в соответствии с международными нормами и законами и не имеет никакого отношения к кризису в Украине", — отмечается на сайте посольства.

Более того, по версии дипучреждения, Иран вообще не посылает РФ никакого оружия, а те сотни "Шахедов", которые каждую ночь атакуют территорию Украины (сейчас дроны "Шахед" производятся в РФ по лицензии и с помощью иранской стороны), видимо, всем пригрезились.

"Любые заявления о продаже, экспорте или передаче оружия со стороны Ирана в Российскую Федерацию полностью безосновательны и категорически отвергаются. Иран еще раз подчеркивает свою непреклонную приверженность соблюдению международного гуманитарного права", — говорится в тексте другого заявления посольства.

Второй нарратив – Иран миротворец и настоящий друг Украины.

Вот именно! Вот, например, заявление самого Шахрияра Амузегара.

"Исламская Республика Иран с началом войны в Украине, уважая территориальную целостность этой страны, призвала к урегулированию конфликта между сторонами путем переговоров и неоднократно заявляла о своей готовности оказать помощь в этом процессе. К сожалению, эта добрая воля Ирана была проигнорирована и западные страны, особенно США,используя кризис в Украине как повод, ужесточили жестокие санкции против иранского народа. В кризисе в Украине рано или поздно, как и в других мировых и региональных кризисах, маска Запада упадет, и настоящие друзья и враги Украины станут очевидными", — отмечается в заявлении .

Или же другое сообщение посольства: "Мы призываем к миру и устойчивой безопасности для народа Украины и России. Исламская Республика Иран, выступая против войны и подчеркивая необходимость быстрого прекращения военных конфликтов в Украине, поддерживает любое мирное решение и считает, что кризис в Украине может быть разрешен только путём диалога".

Почему посольство работает

Как видим, в своей публичной политике Иран. оказывается, еще тот "друг" Украины. Так почему же посольство этой страны до сих пор работает в Киеве, а МИД не разорвал дипломатические связи?

На самом деле, такая попытка была еще в октябре 2022 года, когда в небе Украины появились первые "Шахеды", а тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба представил на рассмотрение президенту соответствующее предложение. Однако предложение осталось без реакции.

После появления информации об иранских ракетах на вооружении РФ в МИД вызвали Шахрияра Амузегара и снова заговорили о разрыве связей.

– Все опции (о разрыве дипломатических отношений. — Ред.) есть на столе. Если действительно эта передача состоялась и факт такого применения будет зафиксирован, то, соответственно, будут наступать следующие последствия, — объяснял спикер МИД Георгий Тихий.

Так что же мешает? По мнению экспертов издания, окончательно побить горшки с Ираном Украине не позволяют два фактора.

– Первый аргумент – в Иране проживает какое-то количество украинских граждан (по разным оценкам, около тысячи украинцев. – Ред.). Для них сохраняется необходимость предоставления консульских услуг, – говорит в комментарии "Телеграфу" заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

– Между странами сохраняются минимальные консульские связи на случай, если нужно будет решать вопросы граждан обеих стран. Это общая дипломатическая практика, и она может и не быть связана с военно-политической ситуацией, — соглашается эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса, комментируя ситуацию "Телеграфу".

– Во-вторых, это все-таки канал влияния на политику Ирана, и его нельзя прерывать, пока иранцы сами не перейдут последнюю линию, – добавляет Данилов. – При новом президенте Масуде Пезешкиане есть сигналы, которые могут и не вернуть Украине тот ущерб, нанесенный иранской стороной, но хотя бы предотвратить еще больший ущерб. Не знаю, поможет ли дипломатическое представительство Ирана, но такая аргументация используется МИД.