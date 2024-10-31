Кілька хвилин часу та всі збережені вітаміни: як правильно приготувати броколі (відео)

Більшість корисних вітамінів буде збережено

Броколі вважається одним із найбільш корисних видів капусти, оскільки воно багате на поживні речовини та вітаміни. Тому надзвичайно важливо, щоб ця рослина була частиною харчування кожної людини з раннього віку. З броколі готують супи-пюре, запікають з м'ясом або ж обсмажують з панірувальними сухарями та сиром.

Щоб зберегти всі корисні властивості броколі, важливо знати, як її правильно готувати. В іншому випадку, поживні елементи можуть бути втрачені. Про те, як правильно приготувати броколі, щоб вона залишалася корисною, розповів блогер у своєму TikTok-акаунті "My Real Food".

Як правильно варити броколі

Так, спершу блогер занурив суцвіття броколі в окріп і, тримаючи його за стебло, чекав кілька хвилин. Потім він просто відрізав суцвіття та подав його так, як вважав за потрібне. А стебло продовжував варити в каструлі, поки воно не стало м’яким.

Після цього блогер нарізав варене стебло на продовгуваті шматочки і обсмажив на сковороді з додаванням соєвого соусу. Таким чином він отримав смачний гарнір, багатий на вітаміни. Смак стебла броколі трохи відрізняється від суцвіття, але також може сподобатися всім шанувальникам цієї рослини.