Польша нарушила обещание, слив "Томагавков" и не только: Зеленский сделал ряд громких заявлений

Президент также анонсировал создание специальных департаментов в Германии и Польше

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности сложных переговоров с западными партнерами по защите критической инфраструктуры Украины, а также прокомментировал недавнюю утечку конфиденциальной информации из засекреченных приложений Плана победы.

Об этом и не только лидер страны рассказал во время встречи с руководителями территориальных общин Закарпатья. Затронули и вопрос возвращения украинцев из-за границы.

По словам главы государства, Украина неоднократно обращалась в Польшу с просьбой обеспечить защиту газохранилищ в районе города Стрый Львовской области, однако каждый раз получала отказ.

"Мы постоянно их просили сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, там у нас газохранилища. От этого газоснабжения зависит, жизнь наша, особенно зимой. Мы просили защитить просто Стрый. Что поляки, сбивают? Нет. Поляки сказали, что мы готовы сбивать, если мы не будем в этом решении опять же сами, если НАТО нас поддержит", — рассказал Зеленский.

После отказа Польши в прямой защите Украина предложила альтернативное решение — передачу польских МиГов для самостоятельной защиты воздушного пространства. Несмотря на достигнутые договоренности с тогдашним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о предоставлении Польше компенсационной "полицейской миссии", передача самолетов Украине так и не состоялась.

Зеленский также выразил обеспокоенность публичным разглашением конфиденциальных деталей Плана победы. В частности, он прокомментировал недавнюю публикацию The New York Times о запросе Украины на ракеты Tomahawk.

"Если ты хочешь публично сказать какие-то детали закрытых приложений, которые есть в плане, которые касаются, например ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что я даю, а потом рассказывай всем, что там в приложении. Поэтому что, когда кто-то из партнеров сначала говорит, что в приложении, это говорит о том, что он не очень хочет что-либо давать, таким образом откладывает решение", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 30 октября Зеленский заявил, что информация о том, что Украина хотела получить ракеты Tomahawk, была конфиденциальной.

"Когда многие страны начали поддерживать План победы, вы видите, что происходит в СМИ, — они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Значит, между партнерами нет ничего конфиденциального", — заявил тогда президент.

Отдельно Зеленский анонсировал создание специальных департаментов Германии и Польши для содействия возвращению украинцев.

"… В Германии сегодня более 1,1 млн украинцев, из них минимум 300 тысяч нигде не работают, даже не предпринимают попыток трудоустроиться. Таких людей много по всей Европе", – пояснил Зеленский.

Он отметил, что иностранные правительства планируют прекратить социальные выплаты неработающим украинцам, что может стать дополнительным стимулом для возвращения домой.

"Только их общества поддержат решение, что не нужно платить украинцам, в этот момент страны сделают все, чтобы полностью остановить выплаты", – добавил президент.

Однако, по словам Зеленского, есть и такие украинцы, которые ожидают завершения войны, чтобы вернуться домой.

Полное видео встречи украинского президента с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья можно посмотреть здесь:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что польское правительство возмущено из-за того, что не получило доступ к тайным приложениям "Плана победы Украины" Зеленского. В Варшаве заявили, что Польша должна ознакомиться с ними, поскольку много помогала Украине.