"Украинская молодежь обратится к НАТО и правительству Украины по поводу важности членства нашего государства в Альянсе", — Арсений Яценюк открыл 10-й КБФ для молодежи

Участники Киевского Форума безопасности для молодежи обратятся к НАТО и правительству Украины относительно необходимости членства Украины в Альянсе. "Мир должен услышать слово украинской молодежи", — подчеркнул глава Киевского Форума безопасности, премьер-министр Украины 2014—2016 годов Арсений Яценюк, открывая 10-й КБФ для молодежи в столице 31 октября.

Арсений Яценюк отметил, что Фонд "Открой Украину" впервые проводит молодежный форум со времени начала полномасштабной войны, и это уже 10-й молодежный КБФ. Он подчеркнул, что название мероприятия — Generation W. Однако это не только о поколениях войны — war: "Генерация W – это не просто поколение войны. Генерация W – это generation of warriors – поколение воинов. Generation W – это generation of winners, генерация тех, кто победит. И вы представляете эту генерацию", — обратился глава КБФ к участникам форума.

Этот форум, подчеркнул глава КБФ, станет "трибуной для тех, кто сегодня борется за Украину, и трибуной для тех, кто завтра будет отстраивать Украину".

По результатам форума, напомнил он, участники напишут два документа — письма НАТО и украинскому правительству о важности членства Украины в Альянсе: "У вас есть прекрасные возможности, чтобы мир услышал слово украинской молодежи, почему Украина должна стать членом НАТО, почему она им будет и что нужно сделать, чтобы она стала членом Европейского Союза".

В истории нашей страны было очень много драматических страниц: "Каждый из нас хочет, чтобы эта драма завершилась исторической победой Украины. Хочу, чтобы мы с нашими западными союзниками сделали очень много выводов из того, что было раньше".

"Убежден, что если такая молодежь, которая есть у нас здесь, будет выражать свое видение — мы не будем иметь другого Будапештского меморандума или другого Бухареста 2008 года", — подчеркнул Арсений Яценюк.

"Надо делать выводы. И надо идти вперед, чтобы Украина и весь цивилизованный мир победили. Мои надежды – на украинскую армию. Мои надежды – на каждого из вас. Надежды нашего государства в том, что мы победим в этой праведной войне. I Generation W действительно будет Generation of winners, поколением победителей. Я в этом убежден», — сказал Арсений Яценюк.