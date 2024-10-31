Россиян испугала гигантская мезуза: как она выглядит (видео)

Она несет опасность

Россияне во Владивостоке заметили гигантскую медузу. Речь идет о "львиной гриве" — самой большой медузе в мире.

Об этом сообщают РосСМИ. Размером она больше человека. Ее называют "львиной гривой" – такая медуза может достигать 2,5 метра в диаметре.

На опубликованном видео к медузе подплывает профессиональный водолаз – очевидно, что по размеру человек явно уступает морю.

Что известно о медузе

Диаметр купола может достигать 2,5 метров. Щупальца могут вырастать до 30-40 метров. Вес может превышать 200 кг.

Купол имеет красновато-коричневый или желтоватый цвет. Щупальца формируют густую "гриву" вокруг купола. Цвет щупалец варьируется от темно-красного до светло-розового. Имеет характерный узор на куполе в виде звезды.

Но она может быть опасна для человека, ведь имеет мощные жалкие клетки на щупальцах. Ожог от укуса может вызвать сильную боль и аллергическую реакцию, а у особо чувствительных людей возможен анафилактический шок.

Она может жить до одного года, питается планктоном и мелкой рыбой, имеет естественных врагов – морских черепах, а также светиться во тьме (биолюминесценция)

Ранее "Телеграф" сообщал, что летом 2023 акула напала на туриста из РФ в Хургаде (Египет). Она съела его на глазах других отдыхающих.

В воде россиян подстерегают и другие животные. Так, в сентябре 2023 года морж напал на лодку с россиянами у архипелага РФ в Северном Ледовитом океане.