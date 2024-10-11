С Днем девочек 2025: красивые открытки для поздравления детям

Праздник привлекает внимание к проблемам несовершеннолетних детей

В субботу, 11 октября, в Украине и по всему миру отмечают Международный день девочек — праздник, призванный привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются дети женского пола.

Международный день девочек ввела Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году. Таким образом, в организации хотели распространить информацию о том, с какими трудностями сталкиваются дети женского пола в мире. В частности, речь идет о гендерном неравенстве, насилии, дискриминации, принудительном замужестве в несовершеннолетнем возрасте.

К тому же многие девочки не имеют доступа к качественной медицине, образованию, права выбора как распоряжаться собственной жизнью. Такой день заставляет задуматься о том, как можно помочь решить детям эти проблемы. Ведь независимо от пола, мальчики или девочки имеют право быть полноправными членами общества и реализовывать свой потенциал.

"Телеграф" собрал красочные картинки с Международным днем девочек. Сохраняйте эти тематические открытки на свой телефон и присылайте знакомым, друзьям, коллегам, родным. Важно, чтобы как можно больше людей знали о таком дне и приняли во внимание его значение.

Отметим, что каждый день в жизни украинцев приходят перемены. "Телеграф" выложил гороскоп для знаков Зодиака на 11 октября 2025 года.