З Днем дівчаток 2025: красиві листівки для привітання дітям

Свято привертає увагу до проблем неповнолітніх дітей

У суботу, 11 жовтня, в Україні та по всьому світу відзначають Міжнародний день дівчаток – свято, покликане привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються діти жіночої статі.

Міжнародний день дівчаток запровадила Генеральна Асамблея ООН у 2011 році. Таким чином в організації хотіли поширити інформацію про те, з якими труднощами зіштовхуються діти жіночої статі у світі. Зокрема, йдеться про гендерну нерівність, насильство, дискримінацію, примусове заміжжя в неповнолітньому віці.

До того ж чимало дівчаток не мають доступу до якісної медицини, освіти, права вибору як розпоряджатися власним життям. Тож такий день змушує задуматися про те, як можна допомогти вирішити дітям ці проблеми. Адже незалежно від статі, хлопчики чи дівчатка заслуговують бути повноправними членами суспільства та реалізовувати свій потенціал.

Тож "Телеграф" зібрав барвисті картинки з Міжнародним днем дівчаток. Зберігайте ці тематичні листівки на свій телефон і надсилайте знайомим, друзям, колегам, рідним. Важливо, щоб якомога більше людей знали про такий день та взяли до уваги його значення.

