Календарь на октябрь 2025: сколько праздников и выходных будет у украинцев

Во второй месяц осени богат на памятные даты и праздники

Октябрь — второй месяц осени и десятый в году. В нем 31 день: 23 рабочих и 8 выходных. Этот месяц богат на памятные даты, государственные, церковные и профессиональные праздники. "Телеграф" подготовил календарь праздников и важных дат на октябрь.

Календарь на октябрь 2025 года

1 октября — День ветерана, День защитников и защитниц Украины.

2 октября — День уролога, Международный день социального педагога.

4 октября — Всемирный день животных.

5 октября — День учителя, День ТРО.

6 октября — Международный день врача.

8 октября — День юриста.

9 октября — Всемирный день почты.

10 октября — День работников стандартизации и метрологии.

12 октября — День художника, День профсоюзов.

14 октября — Международный день стандартизации.

16 октября — День анестезиолога.

18 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности.

19 октября — День работников пищевой промышленности.

20 октября — Международный день врача и кулинара.

23 октября — День работников рекламы.

24 октября — День ООН.

25 октября — День военного капеллана.

26 октября — День автомобилиста и дорожника.

27 октября — День украинской письменности и языка.

28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

31 октября — День Черного моря.

