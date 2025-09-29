Календарь на октябрь 2025: сколько праздников и выходных будет у украинцев
Во второй месяц осени богат на памятные даты и праздники
Октябрь — второй месяц осени и десятый в году. В нем 31 день: 23 рабочих и 8 выходных. Этот месяц богат на памятные даты, государственные, церковные и профессиональные праздники. "Телеграф" подготовил календарь праздников и важных дат на октябрь.
Календарь на октябрь 2025 года
1 октября — День ветерана, День защитников и защитниц Украины.
2 октября — День уролога, Международный день социального педагога.
4 октября — Всемирный день животных.
5 октября — День учителя, День ТРО.
6 октября — Международный день врача.
8 октября — День юриста.
9 октября — Всемирный день почты.
10 октября — День работников стандартизации и метрологии.
12 октября — День художника, День профсоюзов.
14 октября — Международный день стандартизации.
16 октября — День анестезиолога.
18 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности.
19 октября — День работников пищевой промышленности.
20 октября — Международный день врача и кулинара.
23 октября — День работников рекламы.
24 октября — День ООН.
25 октября — День военного капеллана.
26 октября — День автомобилиста и дорожника.
27 октября — День украинской письменности и языка.
28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
31 октября — День Черного моря.
