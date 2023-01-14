Именины Тимофея в 2025 году: все даты празднования Дня ангела

Тимофей нынче довольно редкое имя

Тимофей, — красивое христианское имя греческого происхождение. На сегодняшний день оно не самое распространенное, но от этого не менее интересное. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Тимофея в году.

Значение имени Тимофей

Изначально имя происходит из древнегреческого и переводится как "тот, кто почитает Бога".

В разных странах на сегодня используются такие формы имени как Тимоня, Тим, Тимко, Тимотео, Тёма, Тима. В англоязычных странах прочно прижилась форма имени Тимоти.

История знает полководца Тимофея Аммонского, много епископов, мучеников, патриархов Константинопольских и Александрийских по имени Тимофей.

Среди выдающихся Тимофеев в Украине примечательны митрополит Тимофей Щербацкий, писатель и священник Тимофей Бордуляк, проповедник Тимофей Щуровский, врач Тимофей Смилевский, сын Богдана Хмельницкого Тимофей, композитор Тимофей Белоградский, кинорежиссер Тимофей Левчук, педагог Тимофей Лубенец.

Когда День ангела Тимофея?

Именины Тимофея справляют восемь раз в году. Перечислим главные по церковному календарю:

19 декабря, — диакон Тимофей Мавританский;

22 января, — святой епископ Эфесский Тимофей;

24 января, — Тимофей Сицилийский;

21 февраля, — отшельник Тимофей Олимпийский (Символьский);

15 марта — преподобный Тимофей Кесарийский;

10 июня, — Тимофей Прусский

19 августа, — Тимофей Палестинский;

28 августа — игумен Тимофей Печерский;

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