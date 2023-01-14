Іменини Тимофія у 2025 році: всі дати святкування Дня ангела

Тимофій нині досить рідкісне ім’я

Тимофій — красиве християнське ім’я грецького походження. На сьогоднішній день воно не найпоширеніше, але від цього не менш цікаве. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я і коли всі Дні ангела Тимофія протягом року.

Значення імені Тимофій

Ім’я походить з давньогрецької і перекладається як "той, хто шанує Бога".

У різних країнах сьогодні використовуються такі форми імені як Тимоня, Тім, Тимко, Тимотео, Тьома, Тіма. В англомовних країнах міцно прижилася форма імені Тімоті.

Історія знає полководця Тимофія Аммонського, багато єпископів, мучеників, патріархів Константинопольських та Олександрійських на ім’я Тимофій.

Серед визначних Тимофіїв в Україні примітні митрополит Тимофій Щербацький, письменник і священик Тимофій Бордуляк, проповідник Тимофій Щуровський, лікар Тимофій Смілівський, син Богдана Хмельницького Тимофій, композитор Тимофій Білоградський, кінорежисер Тимофій Левчук, педагог Тимофій Лубенець.

Коли День ангела Тимофія?

Іменини Тимофія справляють вісім разів на рік. Перерахуємо їх за церковним календарем:

19 грудня, — диякон Тимофій Мавританський;

22 січня, — святий єпископ Ефеський Тимофій;

— святий єпископ Ефеський Тимофій; 24 січня, — Тимофій Сицилійський;

21 лютого , — пустельник Тимофій Олімпійський (Символьський);

, — пустельник Тимофій Олімпійський (Символьський); 15 березня, — преподобний Тимофій Кесарійський;

10 червня, — Тимофій Прусський

19 серпня, — Тимофій Палестинський;

28 серпня, — ігумен Тимофій Печерський;

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