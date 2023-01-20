Именины Дмитрия в 2025 году: все дни, когда Дима празднует День ангела
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Наверное, у каждого есть хоть один знакомый Дима
Имя Дмитрий уже многие годы уверенно входит в десятку самых популярных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, и когда все Дни ангела Дмитрия в году.
Значение имени Дмитрий
Считается, что изначальная форма имени, — Деметрий, производная от имени древнегреческой богини земли и плодородия Деметры, которая переводится как "посвященный богине Деметре".
Церковники используют форму имени Димитрий, в народе же раньше говорили Митя, теперь сокращают как Дима. Также можно встретить такие формы как Димуля, Митяй, Дмитрик, Дмитрусь, Димон, Димка.
Среди известных украинцев с этим именем можно вспомнить таких личностей как: композитор Дмитрий Бортнянский, полковник УПА Дмитрий Клячковский, историк Дмитрий Дорошенко, оперный певец Дмитрий Гнатюк, критик Дмитрий Донцов, историк и писатель Дмитрий Яворницкий, поэт Дмитрий Павличко, скандальный политик Дмитрий Табачник.
Когда День ангела Дмитрия?
Дмитрий празднует именины несколько раз в году. Перечислим их:
- 26 октября, — Димитрий Солунский (Фессалоникийский), мироточивый, великомученик;
- 20 июня, — Димитриан Саламинский;
- 9 августа — мученик Димитрий Константинопольский;
- 11 сентября, – князь, мученик Димитрий Скепсийский (Геллеспонтский);
- 21 сентября, 28 октября, – митрополит Димитрий (Туптало) Ростовский;
- 26 октября, — преподобный Димитрий Басарбовский (Бассарабовский), Болгарский;
- 15 ноября, — мученик Димитрий Дабудский.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему по народным приметам нельзя стучать по столу, если не хотите навлечь на себя бедность.