Именины Дмитрия в 2025 году: все дни, когда Дима празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть один знакомый Дима

Имя Дмитрий уже многие годы уверенно входит в десятку самых популярных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, и когда все Дни ангела Дмитрия в году.

Значение имени Дмитрий

Считается, что изначальная форма имени, — Деметрий, производная от имени древнегреческой богини земли и плодородия Деметры, которая переводится как "посвященный богине Деметре".

Церковники используют форму имени Димитрий, в народе же раньше говорили Митя, теперь сокращают как Дима. Также можно встретить такие формы как Димуля, Митяй, Дмитрик, Дмитрусь, Димон, Димка.

Среди известных украинцев с этим именем можно вспомнить таких личностей как: композитор Дмитрий Бортнянский, полковник УПА Дмитрий Клячковский, историк Дмитрий Дорошенко, оперный певец Дмитрий Гнатюк, критик Дмитрий Донцов, историк и писатель Дмитрий Яворницкий, поэт Дмитрий Павличко, скандальный политик Дмитрий Табачник.

Когда День ангела Дмитрия?

Дмитрий празднует именины несколько раз в году. Перечислим их:

26 октября, — Димитрий Солунский (Фессалоникийский), мироточивый, великомученик;

20 июня, — Димитриан Саламинский;

9 августа — мученик Димитрий Константинопольский;

11 сентября, – князь, мученик Димитрий Скепсийский (Геллеспонтский);

21 сентября, 28 октября, – митрополит Димитрий (Туптало) Ростовский;

26 октября, — преподобный Димитрий Басарбовский (Бассарабовский), Болгарский;

15 ноября, — мученик Димитрий Дабудский.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему по народным приметам нельзя стучать по столу, если не хотите навлечь на себя бедность.