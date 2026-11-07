В Саратове после налета дронов мощно пылает важный НПЗ. Сколько таких в России (фото и видео)

Предприятие поставляет горюче-смазочные материалы российской оккупационной армии

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В ночь на 7 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар: там зафиксировали несколько очагов возгорания, а дым растянулся на километры.

Об атаке сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova. На видео, обнародованных в сети, виден большой пожар и облако дыма над городом.

Геолокация места удара. Фото: Exilenova+

Город накрыл дым. Фото: Supernova

Завод продолжает дымить. Фото: Supernova

Что сообщили местные власти

Незадолго до трех ночи губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил об угрозе атаки дронов. Впоследствии он подтвердил повреждения в регионе и предварительно сообщил о пострадавших.

"В результате атаки БпЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие", – заявил Бусаргин.

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Что известно о Саратовском НПЗ

Завод был основан в 1934 году. Это одно из самых старых нефтеперерабатывающих предприятий России. С 2013 года он входит в структуру компании "Роснефть".

Саратовский НПЗ перерабатывает около 7 миллионов тонн нефти в год – это около 2–3% общих мощностей российской нефтепереработки. Завод производит бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное и судовое горючее, дорожные и кровельные битумы, техническую серу и другие нефтепродукты.

Предприятие поставляет горюче-смазочные материалы российским вооруженным силам. Особое значение имеет дизельное горючее завода, которое используется для военной автомобильной и бронетехники.

Завод не в первый раз попадает под удары

По состоянию на сентябрь 2026 года было не менее 16 ударов по предприятию. Один из предыдущих ударов Генеральный штаб ВСУ подтвердил 21 марта 2026 года. Тогда повреждения получили оборудование для переработки нефти и резервуар.

Какие российские НПЗ обладают подобной мощностью

В перечне нефтеперерабатывающих предприятий Kubanmakler отмечены еще три российских предприятия, мощность которых близка к показателю Саратовского НПЗ – около 7 миллионов тонн в год. Это Куйбышевский НПЗ в Самаре, Ново-Уфимский НПЗ и Башкирская нефтехимическая компания в Уфе.

Еще у трех заводов из этого списка близкие, но более высокие показатели: Комсомольский НПЗ – примерно 8 миллионов тонн в год, Новокуйбышевский – 8,8 миллиона, Сызранский – 8,9 миллиона. Таким образом, в списке есть шесть других предприятий мощностью от примерно 7 до 8,9 миллиона тонн в год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 5 ноября в российской Рязани после атаки пылал Wildberries. Также был пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.