Іменини Дмитра у 2025 році: всі дні, коли Діма святкує День ангела

Напевно, у кожного є хоч один знайомий Діма

Ім’я Дмитро вже багато років впевнено входить до десятки найпопулярніших в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, і коли всі Дні ангела Дмитра на рік.

Значення імені Дмитро

Вважається, що початкова форма імені — Деметрій, похідна від імені давньогрецької богині землі і родючості Деметри, яка перекладається як "посвячений богині Деметрі".

Церковники використовують форму імені Димитрій, а в народі раніше говорили Митя, тепер скорочують як Діма. Також можна зустріти такі форми як Дімуля, Мітяй, Дмитрик, Дмитрусь, Дімон, Димко.

Серед відомих українців із цим ім’ям можна згадати таких особистостей як: композитор Дмитро Бортнянський, полковник УПА Дмитро Клячковський, історик Дмитро Дорошенко, оперний співак Дмитро Гнатюк, критик Дмитро Донцов, історик та письменник Дмитро Яворницький, поет Дмитро Павличко, скандальний політик Дмитро Табачник.

Коли День ангела Дмитра?

Дмитро святкує іменини кілька разів на рік. Перерахуємо їх:

26 жовтня, — Димитрій Солунський (Фессалонікійський), мироточивий, великомученик;

20 червня, — Димитріан Саламінський;

9 серпня — мученик Димитрій Константинопольський;

11 вересня – князь, мученик Димитрій Скепсійський (Геллеспонтський);

21 вересня, 28 жовтня – митрополит Димитрій (Туптало) Ростовський;

26 жовтня, — преподобний Димитрій Басарбовський (Бассарабовський), Болгарський;

15 листопада, — мученик Димитрій Дабудський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, чому за народними прикметами не можна стукати по столу, якщо не хочете накликати бідність.