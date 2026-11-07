Маленькая, маневренная и экономичная: этот автомобиль стоит рассмотреть водителям старшего возраста

Бюджетный автомобиль для ежедневных поездок

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Небольшая, экономичная и недорогая в обслуживании: какой автомобиль стоит рассмотреть пенсионерам

Пенсионерам, которые ищут автомобиль для ежедневных поездок, не обязательно тратить большие деньги на покупку и содержание машины. На вторичном рынке есть компактные модели с небольшими бензиновыми двигателями, умеренным расходом топлива и доступными затратами на обслуживание.

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Один из таких вариантов – Peugeot 108, который выпускался с 2014 до 2021 года. О его преимуществах и недостатках рассказывает британское автомобильное издание Carwow.

Модель оснащена трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,0 л мощностью 72 лошадиные силы. По данным издания, заявленный расход топлива составляет около 4,8 л на 100 км по старому циклу измерения. Автомобиль имеет компактные габариты, небольшой радиус разворота и легкое управление, поэтому хорошо подходит для городских улиц и парковки в ограниченном пространстве.

Среди преимуществ также отмечают доступную стоимость эксплуатации, недорогие шины и простое обслуживание. В то же время есть и недостатки: на трассе двигатель работает довольно шумно, задний ряд сидений тесный, а объем багажника составляет всего 196 литров.

Peugeot 108 расходует около 4,8 л топлива на 100 км Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько стоит эта модель в Украине

В Украине Peugeot 108 можно найти на вторичном рынке примерно за 7 500–11 000 долларов (320–500 тысяч гривен). Стоимость зависит от года выпуска, пробега, технического состояния и коробки передач. Например, автомобили 2014 года предлагают примерно за 7 500–8 200 долларов, а версии 2018 года с роботизированной коробкой могут стоить 9 700–11 000 долларов.

По данным AUTO.RIA, средняя цена этой модели составляет около 8 490 долларов, или 393 тысячи гривен.

Цена Peugeot 108 зависит от года выпуска, пробега и технического состояния Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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