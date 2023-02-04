Именины Владимира в 2025 году: все дни, когда Вова празднует День ангела

Пожалуй, у каждого есть знакомый Владимир

Имя Владимир, — одно из самых популярных в Украине, при этом с древней историей. "Телеграф" разобрался, что оно значит и когда все Дни ангела Владимира в году.

Значение имени Владимир

Самая популярная версия гласит, что имя Владимир образовалось путем сложения слов "владеть" и "мир", и значит "владеющий миром". По другой версии оно значит "великий в своей власти".

Также имя Владимир может быть славянизированной формой германского имени Вольдемар (Вальдемар), что значит "владей и прославься".

Изначально имя Владимир было языческим, но было канонизировано после того, как стали святыми князь Киевский Владимир Святославович, крестивший Русь, и князь Дукли Йован Владимир. Широко распространяться оно стало с XIX века и сейчас входит в пятерку самых популярных имен Восточной Европы.

Встречаются такие разговорные формы имени Владимир как Володя, Вова, Вовчик, Влодзьо, Вовка, Володька, Вовочка, Вован.

Интересный факт: города под названием Владимир есть в Волынской области Украины и во Владимирской области россии.

Когда День ангела Владимира?

Всего носители имени Владимир отмечают День ангела два раза по церковному православному календарю ПЦУ. Перечислим Дни ангела Владимира:

15 июля , — равноапостольный великий князь Владимир (в крещении Василий);

, — равноапостольный великий князь Владимир (в крещении Василий); 22 мая, — князь Владимир Сербский (Иоан).

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