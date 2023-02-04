Іменини Володимира у 2025 році: всі дні, коли Вова святкує День ангела

Мабуть, кожен має знайомого Володимира

Ім’я Володимир — одне з найпопулярніших в Україні, при цьому з давньою історією. "Телеграф" розібрався, що воно означає і коли всі Дні ангела Володимира протягом року.

Значення імені Володимир

Найпопулярніша версія свідчить, що ім’я Володимир утворилося шляхом додавання слів "володіти" і "світ", і значить "володар світу". За іншою версією воно означає "великий у своїй владі".

Також ім’я Володимира може бути слов’янізованою формою німецького імені Вольдемар (Вальдемар), що означає "володарюй і прославляйся".

Спочатку ім’я Володимир було язичницьким, але було канонізовано після того, як стали святими князь Київський Володимир Святославович, який хрестив Русь, та князь Дуклі Йован Володимир. Широко поширюватися воно стало з ХІХ століття і зараз входить до п’ятірки найпопулярніших імен Східної Європи.

Зустрічаються такі розмовні форми імені Володимир як Володя, Вова, Вовчик, Влодзьо, Вовка, Володька, Вовочка, Вован.

Цікавий факт: міста під назвою Володимир є у Волинській області України та у Володимирській області росії.

Коли День ангела Володимира?

Усього носії імені Володимир відзначають День ангела двічі за церковним православним календарем ПЦУ. Перерахуємо Дні ангела Володимира:

15 липня — рівноапостольний великий князь Володимир (у хрещенні Василь);

— рівноапостольний великий князь Володимир (у хрещенні Василь); 22 травня, — князь Володимир Сербський (Іоан).

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