Сама пешком ходила на дачу под дронами: как сложилась судьба бабушки из Краматорска (видео Яна Доброносова)

Как сейчас живет героиня видео "Телеграфа"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Краматорске корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов снова встретил Людмилу Павловну, которая в сентябре стала героиней видео , растрогавшего пользователей сети. Тогда женщина рассказывала, как, несмотря на опасность, пешком ходит на дачу в направлении Дружковки, чтобы ухаживать за огородом.

Теперь обстоятельства изменились: Людмила Павловна вместе с близкими решила уехать из города. Во время встречи она рассказала "Телеграфу" , куда планирует переехать и почему оставаться в Краматорске становится все страшнее .

Людмилу Павловну узнают на улицах

Во время встречи с Яном Доброносовым женщина рассказала, что местные жители уже узнают ее после видео "Телеграфа".

"О, наша звезда пришла", – шутят люди, по ее словам. Они также радуются, что Людмила Павловна наконец решилась уехать.

На этот раз Людмила Павловна подтвердила, что больше не планирует возвращаться на дачу. Накануне семья собирала вещи и переносила их – по словам женщины, закончили только около 23:00.

Людмила Павоевна. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Семья женщины выезжает из города. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В то же время ситуация в Краматорске пугает ее все больше.

"Здесь вообще страшно находиться. На даче и то не так страшно было. Я же говорила, что там летает, а сюда прилетает", – рассказала Людмила Павловна.

По словам женщины, семья планирует перебраться в Полтавскую область. Там они уже договорились арендовать дом.

С собой Людмила Павловна забирает даже помидоры. Говорит, что они еще пригодятся на новом месте – будет что есть после переезда.