Именины Луки в 2025 году: все дни, когда Лука празднует День ангела

У имени Лука весьма интересное происхождение

На сегодня имя Лука очень редкое, однако имеет древнюю и интересную историю. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все Дни ангела Луки в году.

Значение имени Лука

Считается, что имя появилось как производная от греческого имени Лукас, которое в свою очередь появилось от латинского слова "lux" (свет), которое склоняется как "lucis", "lucas". По этой версии имя Лука значит "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся".

Но есть еще одна версия происхождения имени Лука, — еще оно может значить "человек из Лукании", исторической области на юге Италии, которая когда-то была под контролем греков.

У христиан имя Лука прежде всего ассоциируется с евангелистом Лукой, апостолом от семидесяти.

Есть также похожее имя Лукьян, — по одной версии, оно, как и имя Лука, пошло от латинского "lux" (свет), по другой версии значит "сын Луки", "принадлежащий Луке".

Встречаются такие формы имени Лука как Лукас, Луцик, Луканя, Луня, Люц, Люк.

Когда День ангела Луки?

Носители имени Лука отмечают именины семь раз в году по церковному календарю ПЦУ.

Перечислим главные:

22 апреля, 18 октября, — святой апостол от семидесяти евангелист Лука;

11 июня, — архиепископ Лука Войно-Ясенецкий Симферопольский и Крымский.

Также перечислим все именины Луки, включая менее важные:

в январе: 29;

в июне: 30;

в сентябре: 7;

в ноябре: 6.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам нельзя дарить любимым мужчинам телефоны.