Укр

Дроны остановили Волгоградский НПЗ. Россияне стоят в очередях на АЗС (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Волгоградский НПЗ обеспечивает до 6,9% производства дизтоплива в России Новость обновлена 13 ноября 2026, 07:25
Волгоградский НПЗ обеспечивает до 6,9% производства дизтоплива в России. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

После ночного пожара местные жители сообщили об очередях за горючим

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В ночь на 13 ноября дроны атаковали Волгоградский НПЗ – один из крупнейших в России, который обеспечивает нефтепродуктами ее южные регионы. На территории предприятия вспыхнул пожар.

Об атаке и возгорании сообщает ASTRA и мониторинговые каналы. После первых сообщений о пожаре непосредственно в районе предприятия прогремели новые взрывы. Этот НПЗ с начала полномасштабной войны был атакован уже более 10 раз.

Яркое пламя и столб дыма за промышленными сооружениями, впереди дорога и надземный трубопровод
После удара беспилотников на территории Волгоградского НПЗ вспыхнул пожар

Губернатор подтвердил возгорание в промышленной зоне

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников. Он заявил о падении обломков на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, но сам объект не назвал.

"В результате падения обломков БпЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории. На месте работают оперативные службы. В настоящее время пострадавшие нет, повреждения жилых объектов не зафиксированы", — заявил Бочаров.

Темный трубопровод над мокрой дорогой на фоне оранжевого зарева и густого дыма
Областные власти заявили о возгорании на предприятии и прилегающей территории

Какую долю российского горючего производит завод

Волгоградский НПЗ принадлежит компании "ЛУКойл" и работает с 1957 года. Его мощность составляет около 14,8 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут, нефтяной кокс, битум и базовые масла.

Масштаб завода показывают результаты за 2024 год: он переработал 13,7 млн тонн нефти – 5,1% от общего объема переработки на российских НПЗ. Эти данные приводит Hydrocarbon Processing.

За тот же 2024 год предприятие произвело 6 млн тонн дизтоплива, или 6,9% общероссийского производства. Выпуск бензина составил 1,9 млн. тонн – 4,3% производства в России, а мазута – 700 тысяч тонн, или 1,8%.

Очереди на АЗС и приостановка работы НПЗ

После ночной атаки местные жители сообщали об очередях на автозаправочных станциях. В соцсетях появились фото и видео автомобилей, ожидающих горючее. По сообщениям, которые привела Украинская правда, очереди начали образовываться еще во время атаки дронов.

Длинная очередь автомобилей возле освещенной автозаправочной станции ночью, вид из окна дома
Очереди за горючим в Волгограде начали образовываться еще во время атаки дронов

"Волгоградский НПЗ принудительно приостанавливает свою работу", – заявил канал Exilenova+ после ночного удара.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 13 ноября российские дроны атаковали Украину. В Ровно и Виннице ранены люди и повреждено жилье, а в Шевченковском районе Киева обломки беспилотника вызвали пожар в здании медицинского учреждения.

Теги:
#НПЗ #Россия #Атака