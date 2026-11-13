Дроны остановили Волгоградский НПЗ. Россияне стоят в очередях на АЗС (фото и видео)

После ночного пожара местные жители сообщили об очередях за горючим

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В ночь на 13 ноября дроны атаковали Волгоградский НПЗ – один из крупнейших в России, который обеспечивает нефтепродуктами ее южные регионы. На территории предприятия вспыхнул пожар.

Об атаке и возгорании сообщает ASTRA и мониторинговые каналы. После первых сообщений о пожаре непосредственно в районе предприятия прогремели новые взрывы. Этот НПЗ с начала полномасштабной войны был атакован уже более 10 раз.

После удара беспилотников на территории Волгоградского НПЗ вспыхнул пожар

Губернатор подтвердил возгорание в промышленной зоне

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников. Он заявил о падении обломков на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, но сам объект не назвал.

"В результате падения обломков БпЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории. На месте работают оперативные службы. В настоящее время пострадавшие нет, повреждения жилых объектов не зафиксированы", — заявил Бочаров.

Областные власти заявили о возгорании на предприятии и прилегающей территории

Какую долю российского горючего производит завод

Волгоградский НПЗ принадлежит компании "ЛУКойл" и работает с 1957 года. Его мощность составляет около 14,8 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут, нефтяной кокс, битум и базовые масла.

Масштаб завода показывают результаты за 2024 год: он переработал 13,7 млн тонн нефти – 5,1% от общего объема переработки на российских НПЗ. Эти данные приводит Hydrocarbon Processing.

За тот же 2024 год предприятие произвело 6 млн тонн дизтоплива, или 6,9% общероссийского производства. Выпуск бензина составил 1,9 млн. тонн – 4,3% производства в России, а мазута – 700 тысяч тонн, или 1,8%.

Очереди на АЗС и приостановка работы НПЗ

После ночной атаки местные жители сообщали об очередях на автозаправочных станциях. В соцсетях появились фото и видео автомобилей, ожидающих горючее. По сообщениям, которые привела Украинская правда, очереди начали образовываться еще во время атаки дронов.

Очереди за горючим в Волгограде начали образовываться еще во время атаки дронов

"Волгоградский НПЗ принудительно приостанавливает свою работу", – заявил канал Exilenova+ после ночного удара.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 13 ноября российские дроны атаковали Украину. В Ровно и Виннице ранены люди и повреждено жилье, а в Шевченковском районе Киева обломки беспилотника вызвали пожар в здании медицинского учреждения.