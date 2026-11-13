Заповедный Труханов для семьи "короля обнала": фантомные тысячи квадратов, фирмы из Панамы и имение в Козине

Ценные гектары вернули городу, но…

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Почти 5,5 гектара заповедной земли водного фонда на Трухановом острове и еще свыше 2,5 гектара на острове Предмостная Слободка оказались в эпицентре масштабной земельной аферы, которую развернул семейный клан одиозного бизнесмена Вячеслава Стрелковского (известного в медиа как "король обнала" и бенефициар налоговых "скруток"). Для реализации схемы и запутывания следов злоумышленники привлекли панамский офшор, свои общественные организации и целую орбиту из более чем десятка связанных фирм-прокладок.

И хотя благодаря усилиям прокуратуры и КГГА незаконность регистрационных махинаций с "виртуальными" строениями полностью доказана в судах, включая Верховный, организаторы схемы до сих пор остаются безнаказанными. Пока за более чем 5 лет активного, настойчивого, но предсказуемо — бесплодного следствия полиция и прокуратура не смогли вручить ни одного подозрения, миллионные активы и роскошные резиденции организаторов продолжают успешно материализоваться в элитном пригороде столицы.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал громкие расследования о нелегальном строительстве и VIP-усадьбах на острове Труханов, среди владельцев которых оказались родственники экс-депутатов, ректоров и чиновников налоговой службы.

Схема воздушного имущества: при чем здесь панамский офшор

Объектом махинаций стал земельный участок по ул. Трухановской, 2-А (кадастровый номер 8000000000:66:438:0004) площадью 5,4897 га. Его целевое назначение – для рекреационных и спортивно-туристических целей. Официально он зарезервирован под дальнейшее заповедание, что подтвердили "Телеграфу" в КГГА.

Земельный участок на ул. Трухановский, 2-А

Расположена эта территория в одной из самых привлекательных локаций столицы – на берегу Днепра в южной части Труханова острова совсем рядом с Пешеходным (Парковым) мостом и популярной пляжной зоной "Южный берег Киева".

Пешеходный мост. Рядом с ним расположен участок

Расположение участка

Сам Труханов остров – это главная зеленая и рекреационная зона в самом сердце Киева площадью около 450 гектаров, часть которой имеет статус ландшафтного заказника. Любое капитальное строительство или приватизация земли здесь строго запрещены законом, а рыночная стоимость подобных наделов у воды в соседних районах столицы стартует от 8–20 тыс. долларов за сотку (т.е. стоимость спорных 549 соток могла бы достигать 4,5–11 млн долларов).

Чтобы получить контроль над гектарами на Трухановом, организаторы устроили "бумажную" цепочку отчуждения фантомного имущества. События происходили в следующей хронологии:

Материализация "фантома" (2013 год): Компания "Каргонис Груп" через сомнительное решение суда оформила документы на вымышленное строение площадью почти 1600 кв. м. Дома в реальности не было, но на бумаге он появился.

Материализация "фантома". Материалы дела

Заметание следов и разделение (2020 год): Это несуществующее строение разделили по документам на две меньшие части. Нотариус внес их в государственный реестр, выдав "официальные электронные паспорта". Благодаря этому вымышленное имущество выглядело на бумаге как реальная, легальная недвижимость.

Игра в "перебрасывание" (начало 2021 года): Несуществующие строения начали быстро передавать из рук в руки, чтобы спрятать концы в воду. Сначала их якобы "пожертвовали" общественной организации "Труханов Гай", а та менее чем через месяц "продала" их панамской офшорной компании "Inspiration Solutions SA".

Материалы дела

Блокировка и капкан (лето 2021 года): Панамская фирма сразу же отдала эти строения обратно в залог (ипотеку) той же ОО под вымышленный долг в 2,5 млн грн. Это, вероятно, было сделано для того, чтобы на имущество наложили официальный запрет на продажу.

Финал – претензии на землю: Имея на руках документы на "частную недвижимость" (надежно заблокированную ипотекой), организаторы схемы привязали к ней кадастровый номер 8000000000:66:438:0004 реального городского участка площадью 5,4897 га.

Борьба в судах: проигрыш в трех инстанциях

Поскольку формальный контроль за виртуальными строениями из-за запутанной схемы остался за украинской общественной организацией, "Телеграф" проследил, кто стоит за этой структурой.

ОО "Труханов Гай" зарегистрирована 15 января 2021 года, то есть незадолго до начала многоходовки вокруг земли в заповедной зоне. Главой правления и основателем организации, по данным YouControl, является 72-летний киевлянин Валерий Теренков.

Валерий Теренков – глава правления ОО "Труханов Гай". Данные YouControl

Аналитические базы данных и государственные реестры указывают на прямую родственную связь. Валерий Теренков — родной отец Дианы Стрелковской и, соответственно, тесть бизнесмена Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ неоднократно называли бенефициаром ряда крупных конвертационных центров и налоговых "скруток" ("король обнала").

Вячеслав и Диана Стрелковские

Хотя формально супруги Стрелковские развелись в 2014 году журналисты-расследователи предполагали, что этот развод может носить фиктивный характер для обеспечения и сокрытия теневого состояния.

Именно позиция ОО "Труханов Гай" в судах лучше всего демонстрирует, чьи интересы действительно стояли за этой схемой. Несмотря на то, что формальным собственником виртуального имущества выступал далекий панамский офшор, украинская организация действовала с ним как один слаженный организм. Когда государство попыталось вернуть землю, представители Панамы игнорировали заседание, а ОО "Труханов Гай" взяла на себя роль их юридического щита: они переводили решения украинского суда на испанский язык и месяцами пересылали документы через Минюст и дипломатические каналы в Панаму. Эта откровенная игра на стороне иностранной компании иллюстрирует: зарубежная фирма могла служить лишь удобной ширмой для украинских бенефициаров, искусственно блокировавших судебный процесс.

Речь идет о судебном деле №910/64/23 в системе хозяйственных судов Украины по иску заместителя руководителя Киевской городской прокуратуры в интересах Киевского городского совета. Основное требование, выдвигаемое ведомством к "Inspiration Solutions SA" и ОО "Труханов Гай": устранение препятствий в распоряжении 5,4897 га заповедной земли водного фонда на ул. Трухановский, 2-А (кадастровый номер 8000000000:66:438:0004). Для этого необходимо было отменить решение о государственной регистрации права собственности на фантомные здания (750,1 кв. м и 841 кв. м), закрыть регистрационные разделы в Госреестре вещных дел и расторгнуть договор ипотеки.

В марте 2024 года Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил иск прокуратуры. Конечно, ОО "Труханов Гай" решение обжаловала и при рассмотрении апелляции затягивала процесс через процедуры международного вручения решений иностранному ответчику в Панаме. Однако это не помогло и в июне 2026 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Материалы дела

И уже 28 октября, как сообщили "Телеграфу" в Киевской городской прокуратуре, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда вынес окончательное решение — кассационное производство по жалобе ОО "Труханов Гай" закрыто, а 5,5 га заповедной земли окончательно возвращено общине Киева.

Что сейчас с участком: некапитальные строения и окончательная инвентаризация

С момента победы в Верховном Суде прошло две недели, поэтому в Госреестре вещных прав запись об ипотеке на 2,55 млн грн между панамским офшором и ОО "Труханов Гай" имеет статус "зарегистрировано". Объяснение этому, очевидно, сугубо бюрократическое – ведь идет процесс судебной передачи судебного решения государственным регистраторам для принудительного снятия обременений.

Официальные ответы профильных служб на запросы "Телеграфа" подтверждают установление полного контроля города над этими заповедными гектарами:

Департамент земельных ресурсов КГГА сообщил нашему изданию, что Киевсовет еще осенью 2024 года утвердил техническую документацию по землеустройству относительно инвентаризации земель островного квартала. Согласно этим документам участок 8000000000:66:438:0004 окончательно сформирован и закреплен за территориальной общиной Киева. Никаких решений о передаче этой земли в собственность или пользование частным фирмам или ОО Киевсовет никогда не принимал.

Сообщение Департамента земельных ресурсов КГГА

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) в ответе отметила, что по заповедному участку и всем фирмам-участникам схемы (включая "Труханов Гай" и панамский офшор) в базе данных не существует и никогда не выдавалось никаких документов для начала подготовительных либо строительных работ или принятия строений в эксплуатацию.

Сообщение ГИАГ

Департамент защиты окружающей среды КГГА подтвердил отсутствие каких-либо разрешений на специспользование природных ресурсов и проинформировал, что сейчас заказывает проект землеустройства для внесения официальных границ ландшафтного заказника "Труханов остров" в Государственный земельный кадастр.

Сообщение Департамента защиты окружающей среды КГГА

Также развеяли миф о капитальных строениях результаты топографо-геодезических изысканий и натурного осмотра участка полицией и экспертами, которые фигурируют в судебных определениях. Никаких реальных частных капитальных построек площадью почти 1,6 тыс. кв. м на участке никогда не было. На этой территории присутствуют лишь отдельные временные (некапитальные) объекты значительно меньшей площади. Они на правах хозяйственного ведения закреплены за коммунальным предприятием КП "Плесо" и используются для обслуживания прибрежной защитной полосы и близлежащей акватории.

Наказаны ли виновные: пять лет без подозрений

Ключевой вопрос, который издание "Телеграф" адресовало правоохранительным органам: привлечены ли к ответственности организаторы, нотариусы и регистраторы, осуществлявшие махинации с "бумажными" домами с прицелом на коммунальную землю?

Полученные ответы свидетельствуют о процессуальном застое. Как сообщили нашему изданию в Печерской окружной прокуратуре Киева, досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупных размерах продолжается еще с августа 2021 года. Однако по состоянию на октябрь 2026 года в указанном уголовном производстве никому о подозрении не сообщили.

Сообщение Печерской окружной прокуратуры города Киева

Таким образом, несмотря на то, что судебный процесс в хозяйственной юрисдикции длился годами и полностью подтвердил факт подделки документов и фантомности сооружений, за пять лет полиция и прокуратура так и не продвинулись в расследовании. Не определены ни роль исполнителей, открывавших в реестрах "паспорта" на несуществующую недвижимость, ни, что более важно, реальные организаторы схемы.

В то же время материалы самого уголовного производства, зафиксированные в определениях Печерского районного суда, открывают масштабную картину. Ведь незаконное оформление прав на объекты по улице Трухановской – один из многочисленных эпизодов деятельности организованной группировки.

По данным следствия, злоумышленники занимались подделкой документов, переоформлением активов на сеть подконтрольных структур ради гектаров столичной земли. В судебных документах перечислена целая орбита связанных компаний, большая часть которых прекратила свою деятельность или находится в состоянии ликвидации. Как, например, ООО "Каргонис Груп", ставшее первым звеном в истории фантомной недвижимости на участке на Трухановом острове.

Среди десятка ОООшек упоминается, кроме уже знакомого панамского офшора и ОО "Труханов Гай", и еще одна общественная организация — "Чистый берег Труханов". И след от нее снова приводит к бизнесмену Вячеславу Стрелковскому, ведь в основателях ОО его сестра – Оксана Стрелковская.

Список учредителей юридического лица

Именно ОО "Чистый берег Труханов" сестры бизнесмена в феврале 2021 года по абсолютно зеркальной схеме переписала на себя фантомные помещения площадью почти 1 тыс. кв. м на другом заповедном участке – площадью 2,55 га на острове Предмостная Слободка, 8-Б.

Таким образом, семейный клан действовал сразу на двух ключевых островных локациях Киева: через ОО тестя пытались забрать 5,5 га на Трухановом острове, а через ОО сестры – 2,55 га на Предмостной Слободке. И хотя оба посягательства были окончательно нейтрализованы исками прокуратуры в хозяйственных судах (по делу № 910/8317/23 Хозяйственный суд Киева, а впоследствии и Верховный Суд отменили все незаконные права ОО "Чистый берег Труханов"), отсутствие подозрений в уголовном производстве оставляет всю организационную сеть и ее бенефициаров без всякой ответственности перед законом.

Земельный банк в Хотове и резиденция в Козине

Пока "бумажные" строения на киевских островах отменялись судами, реальные активы семьи Стрелковских материализовались в частной недвижимости под Киевом. В отличие от фантомных квадратных метров на Трухановом, элитная земля и новые дворцы в элитном пригороде столицы существуют физически.

Дочь Валерия Теренкова и бывшая жена бизнесмена – Диана Стрелковская – сформировала солидный земельный банк в селе Хотов, что в Обуховском (ранее Киево-Святошинском) районе. В ее собственности находится сразу 8 земельных участков общей площадью более 4,2 га.

Большинство первичных документов (государственные акты и договоры купли-продажи) на эти наделы датируются еще 2008-2012 годами. Однако в электронном Государственном реестре вещных прав (РРВП) право собственности на семь из этих участков было оформлено в один день — 25 ноября 2020 года, а восьмой участок добавили к имущественному портфелю в конце 2021 года. Кроме того, за Дианой Стрелковской еще с января 2014 года официально числится участок в оккупированном пгт Гурзуф (Ялта, АР Крым).

За Дианой Стрелковской числятся 8 участков под Киевом и участок в Крыму

Примечательно, что в конце 2021 года журналисты-расследователи "Следствие.Инфо" выяснили, что в хотовском имении, которое медиа связывали со Стрелковскими, проживали высокопоставленные должностные лица нынешней правящей команды, в частности — помощница президента Мария Левченко, ее муж (экс-заместитель министра внутренних дел) Александр Гогилашвили. Однако анализ свежих выписок из реестра недвижимости обнаружил важную деталь: пока ни за самой Дианой, ни за ее экс-мужем Вячеславом Стрелковским юридически не зарегистрировано ни одного жилого дома или квартиры – в их прямой собственности числятся исключительно гектары земли.

В то же время 67-летняя Анна Теренкова — мать Дианы Стрелковской и жена главы ОО "Труханов Гай" Валерия Теренкова — в феврале 2026 года приобрела жилье в элитном поселке Козин по ул. Заречной.

Жилье в элитном поселке Козин под Киевом

Согласно официальной выписке из Госреестра вещных прав, это частное имение на участке более 0,5 га поражает масштабами: огромный жилой дом площадью 1 932,5 кв. м (где почти 813 кв. м — сугубо жилая площадь), два отдельных дома для охраны, собственная баня, вольер и даже персональная трансформаторная подстанция для бесперебойного питания резиденции.

Вывод: Судебная победа города при уголовной безнаказанности

История отчуждения заповедных гектаров на Трухановом острове и Предмостной Слободке демонстрирует парадокс украинской правоохранительной системы. Благодаря действиям столичных прокуроров, юристов КГГА и принципиальной позиции Верховного Суда, в октябре 2026 года попытку дерзкого земельного дерибана удалось окончательно остановить в правовом поле – регистрация фантомного имущества отменена, а коммунальные земли защищены.

Тем не менее успех в хозяйственных судах разворачивается на фоне полного и сознательного паралича криминального блока. Более пяти лет досудебного расследования Печерского управления полиции не принесли никакого результата: по делу нет ни одного подозреваемого, а нотариусы и организаторы семейного клана Стрелковских, создававшие "бумажные" паспорта для захвата островов, до сих пор не получили процессуальных претензий.

Этот правовой вакуум позволяет бенефициарам схем спокойно продолжать легализацию капиталов, скупать гектары в пригороде и оформлять тысячеметровые дворцы в Козине на пожилых родственников. Пока суды ликвидируют виртуальную недвижимость махинаторов, их реальные элитные резиденции продолжают разрастаться под надежной защитой затянувшегося на годы следствия.

Редакция "Телеграфа" уже готовит официальные обращения в Главное управление Национальной полиции в г. Киеве, Киевскую городскую прокуратуру и Офис генерального прокурора. Мы будем требовать объяснений, почему при наличии решений Верховного Суда, прямо подтверждающих фиктивность документов, следователи Печерского управления полиции и процессуальные руководители за пять лет так и не объявили подозрения нотариусам, государственным регистраторам и организаторам земельной схемы. Мы продолжим следить за ходом расследования. Не переключайтесь.