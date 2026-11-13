В Японии пустеют миллионы домов: почему дешевое жилье трудно передать новым владельцам

Что стоит за феноменом акия и какие расходы ждут покупателей

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Миллионы домов в Японии остаются без жильцов из-за старения населения и наследования жилья, которое не нужно потомкам. Низкая цена не гарантирует быстрой продажи: оформление собственности и приведение старого дома в пригодное для жизни состояние требуют денег.

Почему японские акия – пустые дома – сложно вернуть к жизни, рассказывает "Телеграф". Когда пожилые владельцы умирают или переезжают, их потомки часто уже живут в других городах и не планируют возвращаться в родной дом.

Наследникам приходится решать, кому будет принадлежать недвижимость и кто будет оплачивать ее содержание. Если владельцев несколько, для продажи требуется их согласие и надлежащее оформление документов. Найти покупателя сложнее там, где население сокращается: дом остается на месте, а спрос на него исчезает вместе с жителями.

Вывоз вещей и восстановление конструкций увеличивают стоимость приобретения Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для покупателя цена приобретения – лишь часть бюджета. Отдельных расходов требуют оформление сделки, налоги, вывоз оставленных вещей, ремонт крыши, пола и коммуникаций. Состояние древесины, сырость и повреждения, нанесенные вредителями, влияют на объем работ; для старых строений важна и сейсмостойкость.

После ремонта остаются регулярные платежи и уход за домом и участком. Если строение непригодно для восстановления, снос тоже стоит денег. Удаленное расположение добавляет практических трудностей: доступность работы, транспорта и услуг влияет на то, захочет ли новый владелец там поселиться.

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