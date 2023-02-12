Именины Алексея в 2025 году: все дни, когда Лёша празднует День ангела

Наверное, у каждого есть знакомый Лёша

Имя Алексей, — одно из самых распространенных и популярных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда произошло и когда все именины Леши в году.

Значение имени Алексей

Имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Встречаются такие формы имени Алексей как Леша, Олесь, Лесик, Лесь, Лёха, Алек, Алекс.

Считается, что носители имени Алексей могут найти общий язык с любой компанией, наделены оптимизмом, стойкостью, самостоятельностью. В отношениях Алексей довольно покладистый и не любит слишком резких поворотов судьбы.

Когда День ангела Алексея?

Носители имени Алексей празднуют именины несколько раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим все именины Алексея:

17 марта, — святой человек Божий Алексий ;

; 12 февраля, 20 мая – митрополит Алексей Киевский и всея Руси;

24 апреля, 28 сентября – Алексей Печерский;

9 августа, – Алексей Константинопольский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему мужчинам по приметам нельзя есть сладкое из женских рук.