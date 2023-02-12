Іменини Олексія у 2025 році: всі дні, коли Лесик святкує День ангела

Напевно, у кожного є знайомий Льоша

Ім’я Олексій — одне з найпоширеніших та найпопулярніших в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки походить і коли всі іменини Льоші протягом року.

Значення імені Олексій

Ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Зустрічаються такі форми імені Олексій як Льоша, Олесь, Лесик, Лесь, Льоха, Алек, Алекс.

Вважається, що носії імені Олексій можуть порозумітися з будь-якою компанією, наділені оптимізмом, стійкістю, самостійністю. У стосунках Олексій досить поступливий і не любить надто різких поворотів долі.

Коли День ангела Олексія?

Носії імені Олексій святкують іменини декілька разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо всі іменини Олексія:

17 березня — свята людина Божий Алексій;

12 лютого, 20 травня – митрополит Олексій Київський та всієї Русі;

24 квітня, 28 вересня – Олексій Печерський;

9 серпня, – Олексій Константинопольський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому чоловікам за прикметами не можна їсти солодке з жіночих рук.