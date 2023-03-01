Именины Льва в 2025 году: все дни, когда Левко празднует День ангела

Львы отличаются сильным, волевым характером

Имя Лев долгое имя было довольно редким, но в последнее время становится все популярнее в Украине. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Льва в году.

Значение имени Лев

Точно неизвестно, где впервые появилось это имя, — схожие были как в латинском, так и в древнегреческом языках. Такое имя давали новорожденным детям, чтобы дать им сверхсилу льва. Есть еще еврейская версия происхождения имени Лев, по которой оно значит "сердце".

Всплеск популярности имени Лев был в начале XX века, когда детей стали так называть в честь Льва Толстого. Также все чаще Львами называют мальчиков в 2020-ых годах.

Распространены такие формы имени как Леон, Леонид, Леонтий, Левчик, Левусь, Левочко, Левцьо, Лёва, Лёвушка.

Принято считать, что носители имени Лев обычно спокойные, надежные, последовательные, умеют вызывать восхищение и ставить на место зазнаек. Львы часто становятся лидерами и руководителями.

Когда День ангела Льва?

Носители имени Лев празднуют именины два раза в год. Перечислим их:

18 февраля, — папа Лев I Римский, мученик Лев Патарский;

20 февраля, — Лев Катанский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено дарить трусы и носки мужчинам.