Іменини Лева у 2025 році: всі дні, коли Левко святкує День ангела

Леви відрізняються сильним, вольовим характером

Ім’я Лев довге ім’я було досить рідкісним, але останнім часом стає все популярнішим в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, яке значення цього імені і коли всі Дні ангела Лева протягом року.

Значення імені Лев

Точно невідомо, де вперше з’явилося це ім’я, — схожі були як у латинській, так і у давньогрецькій мовах. Таке ім’я давали немовлятам, щоб дати їм надсилу лева. Є ще єврейська версія походження імені Лев, за якою воно означає "серце".

Сплеск популярності імені Лев був на початку XX століття, коли дітей стали так називати на честь Лева Толстого. Також все частіше Левами називають хлопчиків у 2020-х роках.

Поширені такі форми імені як Леон, Леонід, Леонтій, Левчик, Левусь, Льовочко, Левцьо, Льова, Льовушка.

Вважають, що носії імені Лев зазвичай спокійні, надійні, послідовні, вміють викликати захоплення і ставити на місце зарозумілих осіб. Леви часто стають лідерами та керівниками.

Коли День ангела Лева?

Носії імені Лев святкують іменини два рази на рік. Перелічимо головні:

18 лютого, — папа Лев I Римський;

20 лютого, — Лев Катанський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено дарувати труси та шкарпетки чоловікам.