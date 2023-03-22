Именины Ники в 2025 году: все дни, когда Ника празднует День ангела

Носительницы имени Ника редко встречаются, но всегда запоминаются

Имя Ника на сегодня далеко не самое распространенное, но все равно очень интересное и давнее. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Ники в году.

Значение имени Ника

Это имя древнегреческой богини Победы. Оно используется как самостоятельное имя, но также Никами сокращенно называют носительниц имен Вероника, Моника, Доминика и т.п.

Считается, что Ники обычно спонтанные, властные, целеустремленные, эгоцентричные, рано начинают самостоятельную жизнь и часто реализуются в сферах, где нужно общаться с людьми. Впрочем, хотя снаружи Ники кажутся уверенными, внутри они часто чувствуют себя уязвимыми и неуверенными. Также Ники не терпят критику, даже конструктивную.

Когда День ангела Ники?

Покровительницей Ник выступает святая Ника Коринфская, которая жила в первые и самые тяжелые века становления христианства, жила с другими верующими в пустыне, пока военные не нашли ее укрытие. Когда Ника и другие последователи отказались поклониться языческим богам, их стали забивать камнями, волочили по городу за тележкой, натравливали зверей, пытались утопить, — но вода не поглощала их, и верующих просто закололи.

Память Ники Коринфской чтят дважды в году по церковному православному календарю, в те же дни носительницы имени Ника празднуют именины: 10 марта и 16 апреля.

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