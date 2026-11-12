Продолжат ли бесплатный проезд в Харькове на 2027: мэр откровенно объяснил

Мэрия рассматривает транспортную поддержку как способ удержать людей в городе

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В Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в общественном транспорте в 2027 году. На это город тратит 3,6–4 млрд грн ежегодно, однако соответствующие расходы снова заложат в проект бюджета.

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов в интервью "Радио Хартия". По словам мэра, годовая сумма зависит от стоимости горюче-смазочных материалов и электроэнергии.

Для прифронтового Харькова Терехов называет бесплатный транспорт необходимостью. Несмотря на многомиллиардную нагрузку на бюджет, городские власти рассматривают его как поддержку жителей и бизнеса.

Терехов в общественном транспорте

"Мы каждый день боремся за каждого харьковчанина, чтобы люди не уезжали из города, чтобы работал бизнес. Это существенная поддержка для каждого, кто остался, и для тех, кто приехал в Харьков", – сказал городской голова Игорь Терехов.

По данным мэра, сейчас в Харькове почти 227 тысяч внутренне перемещенных лиц. Он отметил, что эти люди остались ни с чем, а бесплатный проезд стал одним из факторов, из-за которых они выбрали город для жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине изменят льготный проезд.