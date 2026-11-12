Охотник на "шахеды": чем уникальны самолеты L-39 Skyfox, которые Украина может получить

Учебная платформа Aero Vodochody получила конфигурацию для борьбы с беспилотниками

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украина может получить новые самолеты L-39 Skyfox. Свою помощь предложила Чехия. Финансирование первых четырех машин уже есть, а для закупки еще 12 Прага привлекает партнеров. Украине нужны эти самолеты для усиления ПВО – противодействия беспилотникам и крылатым ракетам.

Об этом министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка рассказал в интервью Чешскому телевидению, сообщает Укринформ. По его словам, стоимость контракта составляет 6–8 млрд чешских крон, а закупка не предполагает расходов из государственного бюджета Чехии.

Когда Украина получит Skyfox

Согласно озвученному Мацинкой графику, первые четыре самолета планируют передать в следующем году, еще восемь – в 2028 году. Прага ожидает экспортных лицензий на отдельные компоненты и авионику от партнеров, в частности Бельгии, Франции и США.

"Мы лично вели переговоры с заводом Aero Vodochody, чтобы эти самолеты были изготовлены в приоритетном порядке для Украины. С чешской стороны все полностью готово. Я лично пытался ускорить процесс", – отметил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

В конце июля Чехия и Украина обратились за финансированием оставшейся части заказа к 12 странам – Австралии, Канаде и десяти европейским государствам. Речь идет о коммерческом контракте: Украина будет покупать самолеты за счет европейского финансирования, а чешский производитель получит заказ.

Новое поколение L-39: конструкция и характеристики

L-39 Skyfox – дозвуковой реактивный учебно-тактический самолет. Aero Vodochody описывает его как многофункциональную платформу для летной и боевой подготовки, выполнения легких ударных задач, воздушного патрулирования и разведки. Самолет оснащен современными материалами и технологиями, сохраняя летные характеристики своего предшественника L-39.

История этой разработки началась с программы L-39NG, о запуске которой компания объявила в 2014 году. Прототип вновь построенного самолета впервые поднялся в воздух 22 декабря 2018 года, а в 2022 году модель получила сертификат типа без ограничений. По данным производителя, сертификация подтвердила соответствие требованиям и системам стран ЕС и НАТО.

По техническим данным Aero Vodochody, максимальная скорость Skyfox составляет 907 км/ч, максимальная взлетная масса – 5 600 кг, а продолжительность полета – 3 часа 45 минут. Заявленный ресурс планера достигает 15 000 летных часов. Самолет оснащен двигателем Williams International FJ44-4M, имеет до пяти узлов подвески и способен работать с грунтовых поверхностей.

Инфографика: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В кабине установлены многофункциональные дисплеи и индикатор на лобовом стекле. Органы управления позволяют пилоту работать с системами, не убирая рук с ручки управления и рычага тяги. Авионика имеет открытую архитектуру, а учебная система предназначена для подготовки будущих пилотов истребителей четвертого и пятого поколений.

Как предлагают использовать Skyfox против дронов

В сентябре 2026 года на NATO Days в Остраве Aero Vodochody продемонстрировала вариант L-39NG Skyfox под названием Drone Hunter. Как пишет Defense Express, эта конфигурация предусматривает подвесной контейнер целеуказания Phoenix 10 компании Sinab и два блока LAU-32, каждый из которых вмещает семь 70-мм реактивных снарядов.

Для перехвата дронов Aero Vodochody представила отдельную конфигурацию самолета

Такая схема объединяет средства обнаружения и сопровождения целей с подвесным вооружением. Defense Express оценивает Skyfox как перспективное средство перехвата "Шахедов", в частности реактивных, и рассматривает использование блоков LAU-32 для запуска управляемых реактивных снарядов APKWS.

Практическое ограничение показанной конфигурации – боезапас: два семизарядных блока дают в общей сложности 14 снарядов на вылет. Для применения контейнера Phoenix 10 также важна его интеграция с системами ситуационной осведомленности ВСУ. Именно от сочетания сенсоров, вооружения и обмена данными зависит работа самолета в роли перехватчика беспилотников.

Как сообщал "Телеграф", в селе Красноярово Амурской области разбился российский военный самолет Ту-95МС во вторник, 29 сентября.