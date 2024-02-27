Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар о том, как президент Франции перетягивает на себя лидерство в безопасности ЕС и тролит Путина своими заявлениями.

Коалиция боеприпасов и ракет и европейские войска в Украине как опция: Макрон неожиданно выбрался из европейской раковины осторожности.

Опасаться "эскалации конфликта" французский президент Эмманюэль Макрон перестал не просто так, а под давлением ряда восточных стран ЕС. Новые члены Евросообщества считают, что Кремль может напасть на одну из них уже в этом году: именно поэтому восточный блок настолько проактивен в помощи Украины.

Позиция Макрона, кроме прочего, дает Парижу шанс вернуть лидерство в рамках ЕС — на фоне консервативности Берлина, ориентированного на неторопливый Вашингтон.

Макрон достаточно ярко забирает у Байдена лидерство безопасности в Европе. Его заявления — по итогам понедельников встречи европейских лидеров — это первая попытка навести фокус ЕС на "локальную" войну, от которой в большинстве стран Старого Света давно уже подгорают пять. Вот несколько из заявлений французского президента:

Создается новая коалиция по поставке Украине ракет и боеприпасов большой дальности.

ЕС будет закупать снаряды для ВСУ вне Союза. Речь идет о 800 тыс. боеприпасах. Это крутое решение, потому что Париж хотел "сэкономить": то есть направить деньги на расширение производства в рамках ЕС и со временем отправить в Украину снаряды "Made in EU". А это обернулось бы дополнительным годом ожиданий.

На горизонте зажглись сигнальные огни французских истребителей Mirage. Хотя хозяин Елисейского дворца и сказал, что сейчас переговоры на эту тему не ведутся, но немало инсайдерской информации свидетельствует об обратном.

И самое вкусное: Макрон не исключил отправку западных сухопутных войск для борьбы с московитами.

Французский президент показал, что может стать хорошим троллем Кремля. Ведь его ключевые заявления — это красивый бункерный ответ на призывы к "мирным переговорам".

Стоит отметить, что официально об участии солдат НАТО в войне с РФ речь не идет: опция очень сложна в реализации, и против выступают не только ментальные соратники кремля в Евросообществе, но и некоторые друзья Киева, такие как чешский премьер Петр Фиала. Не зря Столтенберг поспешил заявить, что "никто войска НАТО в Украину не будет отправлять".

Макрон говорил именно о "западных сухопутных войсках", добавив: "Ничего не стоит исключать". Другими словами, он намекнул, что несколько стран Евросоюза могут укрепить ВСУ собственными армейскими подразделениями. Это такой политический привет Путину, чтобы тот особо не рассчитывал на ухудшение для Украины ситуации на фронте.

Париж, вслед за Лондоном, уже вторая европейская столица, занявшая чувствительную позицию по ситуации в Украине, игнорируя призрак "эскалации конфликта" с Путиным. У этой компании не хватает Берлина, но немецкое правительство по привычке "валяет Шольца" и присоединится в самый критический момент.

Еще рано делать выводы, вроде "Европа просыпается". Посмотрим, что будет дальше.

Ранее "Телеграф" писал, что у союзников Киева нет согласия касательно отправки бойцов НАТО, потому и никакого решения пока не принято.