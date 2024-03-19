Будет длиться 2 суток: насколько мощной ожидается магнитная буря в ближайшие дни

Солнечное пятно разбросано на поверхности светила в хаотичном порядке

Выброс корональной массы (СМЕ), образовавшийся на светиле 17 марта, станет причиной магнитной бури на Земле в течение 20 и 21 марта. Однако не только он может стать угрозой для нашей планеты.

Как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, СМЕ может спровоцировать полярное сияние в среду. Мощность магнитного шторма не будет превышать 5 баллов.

В то же время специалисты отмечают, что на Солнце появилось потенциально опасное пятно AR3615.

"Это больше похоже на сыпь, чем на солнечное пятно, с дюжиной темных ядер, разбросанных случайным образом на обширной территории", — говорят ученые.

По словам астросиноптиков, в то время как большинство солнечных пятен являются биполярными только с двумя доминирующими (+ и -) магнитными полюсами, AR3615, похоже, имеет много полюсов, смешанных вместе. Близкое расположение нескольких плюсов (+) и минусов (-) в одной группе солнечных пятен может привести к повторному магнитному соединению и сильным солнечным вспышкам.

Вспышка от пятна спровоцировала коротковолновое радиозатемнение над западными частями США. Моряки и радиолюбители могли заметить потерю сигнала ниже 30 МГц в течение 30 минут после пика вспышки.

Ученые резюмировали, что AR3615 растет в количестве и сложности пятен, поэтому вскоре оно также может представлять угрозу для солнечных вспышек класса X, то есть сверхмощных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам Украины в течение 19-22 марта ждать снег и похолодание.