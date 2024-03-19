Астрономическое начало весны: когда в Украине весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие означает начало весны в Северном полушарии, а в Южном – начало осени

В году есть два дня, когда день равняется с ночью — осеннее равноденствие и весеннее. В этом году в Украине мартовское равноденствие выпало на утро 20 марта в 5:06.

Это ежегодное астрономическое событие, отмечающее смену времен года во всем мире. Для Украины мартовское равноденствие означает астрономический конец зимы и начало весны. В этот день и несколько дней до и после него продолжительность светового дня составляет почти ровно 12 часов в обоих полушариях, с небольшими колебаниями в зависимости от вашего расстояния от экватора.

В дни равноденствия наклон Земли совпадает с ее орбитой, и солнце находится точно над экватором планеты, а не к северу или от него. Результатом является "ровная ночь" в обоих полушариях — явление, которое хорошо видно из космоса. Важно, что ночи не будут такими длинными, как 19-20 марта, вплоть до осеннего равноденствия 22 сентября.

Равноденствие и солнцестояние из космоса, фото NASA

Ночью вокруг весеннего равноденствия можно понаблюдать за интересными звездами и планетами — будет виден Меркурий (близ западного горизонта на закате 19 марта), Юпитер (над Меркурием). Прямо над Юпитером расположено рассеянное скопление Плеяда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дни равноденствия в верованиях людей имеют особое значение. Считается, что в этот день повезет трем знакам зодиака.