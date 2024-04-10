"Этот фильм сделает много рекордов": в сети бурно обсуждают первый трейлер "Джокер. Безумие на двоих" (видео)

В сети появился первый официальный трейлер фильма "Джокер. Безумие на двоих"

Вышел первый тизер-трейлер второй части "Джокера", который называется "Джокер. Безумие на двоих". Премьера фильма запланирована на 4 октября 2024 года и многие поклонники вселенной DS уже замерли в ожидании.

Как видно из трейлера, продолжение легендарной картины режиссер Тодд Филлипс сделал в жанре мюзикла. События разворачиваются частично в сумасшедшем "Аркгеме" в Готем-Сити.

К главной роли Джокера вернулся Хоакин Феникс. А его подружку Харли Квинн сыграла поп-звезда Леди Гага. К слову, это не первая ее работа в кино. Ранее Леди Гала была главной героиней романтического фильма "Рождение звезды".

По данным Variety, бюджет фильма составил 200 млн долларов, и это вдвое больше, чем потратили на съемки первой части "Джокера" в 2019 году. Также известно, что 10% бюджета фильма (20 млн долл) — это гонорар Хоакина Феникса, тогда как гонорар Леди Гаги составляет 12 миллионов долларов.

Отметим также, что кроме Хоакина Феникса и Леди Гаги, в фильме сыграют Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой и Марк Марон.

Тем временем в сети началось бурное обсуждение первого официального трейлера фильма "Джокер. Безумие на двоих":

Очень понравился момент, когда Харли рисует улыбку на стекле, и потом она покажется на лице. Такой атмосферный и завораживающий момент, чувствуется определенная таинственность в нем.

В Украине лучшие актеры озвучки.

Это просто развал. Очень вайбово.

Наконец-то сиквел "Ла Ла Ленда".

Очень понравился трейлер! Честно говоря, я ничего не жду в этом году из фильмов — только этот шедевр.

Леди Гага в роли Харли Квинн шикарна!

Думаю этот фильм сделает много рекордов.

Впечатления от трейлера положительные. Надеюсь, что и фильм вполне будет не хуже первой части, а может даже лучше.

Трейлер понравился сильно. Надеюсь, будет шедевр на уровне первой части

Это прекрасно! С нетерпением жду октябрь!

Нас ожидает интересный эксперимент с жанром кинокомиксов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после съемок в "Джокере" Леди Гага заняла должность в Белом доме. Также такую же должность получили актеры Джордж Клуни и Дженнифер Гарнер.