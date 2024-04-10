"Цей фільм зробить багато рекордів": у мережі бурхливо обговорюють перший трейлер "Джокер. Божевілля на двох" (відео)

У мережі з’явився перший офіційний трейлер фільму "Джокер. Божевілля на двох"

Вийшов перший тизер-трейлер другої частини "Джокера", який називається "Джокер. Божевілля на двох". Прем’єра фільму запланована на 4 жовтня 2024 року і багато шанувальників всесвіту DS вже завмерли в очікуванні.

Як видно з трейлера, продовження легендарної картини режисер Тодд Філліпс зробив у жанрі мюзиклу. Події розгортаються частково у божевільному "Аркгемі" у Готем-Сіті.

До головної ролі Джокера повернувся Хоакін Фенікс. А його подружку Гарлі Квін зіграла поп-зірка Леді Гага. До речі, це не перша її робота у кіно. Раніше Леді Гала була головною героїнею романтичного фільму "Народження зірки".

За даними Variety, бюджет фільму становить 200 млн доларів, і це вдвічі більше, ніж витратили на зйомки першої частини "Джокера" у 2019 році. Також відомо, що 10% бюджету фільму (20 млн дол) — це гонорар Хоакіна Фенікса, тоді як гонорар Леді Гаги складає 12 мільйонів доларів.

Зазначимо також, що окрім Хоакіна Фенікса та Леді Гаги, у фільмі зіграють Роберт Де Ніро, Зазі Бітц, Френсіс Конрой та Марк Марон.

Тим часом у мережі почалося бурхливе обговорення першого офіційного трейлера фільму "Джокер. Божевілля на двох":

Дуже сподобався момент, коли Гарлі малює усмішку на склі, і потім вона з’явиться на обличчі. Такий атмосферний момент, що зачаровує, відчувається певна таємничість у ньому.

В Україні найкращі актори озвучення.

Це просто розвал. Дуже вайбово.

Нарешті сіквел "Ла Ла Ленду".

Дуже сподобався трейлер! Чесно кажучи, я нічого не чекаю цього року із фільмів — лише цей шедевр.

Леді Гага в ролі Гарлі Квін шикарна!

Думаю, цей фільм зробить багато рекордів.

Враження від трейлера позитивні. Сподіваюся, що і фільм цілком буде не гіршим за першу частину, а може навіть краще.

Трейлер дуже сподобався. Сподіваюся, буде шедевр на рівні першої частини

Це прекрасно! З нетерпінням чекаю на жовтень!

На нас чекає цікавий експеримент із жанром кінокоміксів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після зйомок у "Джокері" Леді Гага обійняла посаду в Білому домі. Також таку ж посаду отримали актори Джордж Клуні та Дженніфер Гарнер.