"Цей фільм зробить багато рекордів": у мережі бурхливо обговорюють перший трейлер "Джокер. Божевілля на двох" (відео)
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У мережі з’явився перший офіційний трейлер фільму "Джокер. Божевілля на двох"
Вийшов перший тизер-трейлер другої частини "Джокера", який називається "Джокер. Божевілля на двох". Прем’єра фільму запланована на 4 жовтня 2024 року і багато шанувальників всесвіту DS вже завмерли в очікуванні.
Як видно з трейлера, продовження легендарної картини режисер Тодд Філліпс зробив у жанрі мюзиклу. Події розгортаються частково у божевільному "Аркгемі" у Готем-Сіті.
До головної ролі Джокера повернувся Хоакін Фенікс. А його подружку Гарлі Квін зіграла поп-зірка Леді Гага. До речі, це не перша її робота у кіно. Раніше Леді Гала була головною героїнею романтичного фільму "Народження зірки".
За даними Variety, бюджет фільму становить 200 млн доларів, і це вдвічі більше, ніж витратили на зйомки першої частини "Джокера" у 2019 році. Також відомо, що 10% бюджету фільму (20 млн дол) — це гонорар Хоакіна Фенікса, тоді як гонорар Леді Гаги складає 12 мільйонів доларів.
Зазначимо також, що окрім Хоакіна Фенікса та Леді Гаги, у фільмі зіграють Роберт Де Ніро, Зазі Бітц, Френсіс Конрой та Марк Марон.
Тим часом у мережі почалося бурхливе обговорення першого офіційного трейлера фільму "Джокер. Божевілля на двох":
- Дуже сподобався момент, коли Гарлі малює усмішку на склі, і потім вона з’явиться на обличчі. Такий атмосферний момент, що зачаровує, відчувається певна таємничість у ньому.
- В Україні найкращі актори озвучення.
- Це просто розвал. Дуже вайбово.
- Нарешті сіквел "Ла Ла Ленду".
- Дуже сподобався трейлер! Чесно кажучи, я нічого не чекаю цього року із фільмів — лише цей шедевр.
- Леді Гага в ролі Гарлі Квін шикарна!
- Думаю, цей фільм зробить багато рекордів.
- Враження від трейлера позитивні. Сподіваюся, що і фільм цілком буде не гіршим за першу частину, а може навіть краще.
- Трейлер дуже сподобався. Сподіваюся, буде шедевр на рівні першої частини
- Це прекрасно! З нетерпінням чекаю на жовтень!
- На нас чекає цікавий експеримент із жанром кінокоміксів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що після зйомок у "Джокері" Леді Гага обійняла посаду в Білому домі. Також таку ж посаду отримали актори Джордж Клуні та Дженніфер Гарнер.