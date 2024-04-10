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"Цей фільм зробить багато рекордів": у мережі бурхливо обговорюють перший трейлер "Джокер. Божевілля на двох" (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Глядачі завмерли в очікуванні прем’єри другої частини Джокера Новина оновлена 10 квітня 2024, 09:56
Глядачі завмерли в очікуванні прем’єри другої частини Джокера. Фото Скріншот YouTube

У мережі з’явився перший офіційний трейлер фільму "Джокер. Божевілля на двох"

Вийшов перший тизер-трейлер другої частини "Джокера", який називається "Джокер. Божевілля на двох". Прем’єра фільму запланована на 4 жовтня 2024 року і багато шанувальників всесвіту DS вже завмерли в очікуванні.

Як видно з трейлера, продовження легендарної картини режисер Тодд Філліпс зробив у жанрі мюзиклу. Події розгортаються частково у божевільному "Аркгемі" у Готем-Сіті.

До головної ролі Джокера повернувся Хоакін Фенікс. А його подружку Гарлі Квін зіграла поп-зірка Леді Гага. До речі, це не перша її робота у кіно. Раніше Леді Гала була головною героїнею романтичного фільму "Народження зірки".

За даними Variety, бюджет фільму становить 200 млн доларів, і це вдвічі більше, ніж витратили на зйомки першої частини "Джокера" у 2019 році. Також відомо, що 10% бюджету фільму (20 млн дол) — це гонорар Хоакіна Фенікса, тоді як гонорар Леді Гаги складає 12 мільйонів доларів.

Зазначимо також, що окрім Хоакіна Фенікса та Леді Гаги, у фільмі зіграють Роберт Де Ніро, Зазі Бітц, Френсіс Конрой та Марк Марон.

Джокер. Божевілля на двох, трейлер

Тим часом у мережі почалося бурхливе обговорення першого офіційного трейлера фільму "Джокер. Божевілля на двох":

  • Дуже сподобався момент, коли Гарлі малює усмішку на склі, і потім вона з’явиться на обличчі. Такий атмосферний момент, що зачаровує, відчувається певна таємничість у ньому.
  • В Україні найкращі актори озвучення.
  • Це просто розвал. Дуже вайбово.
  • Нарешті сіквел "Ла Ла Ленду".
  • Дуже сподобався трейлер! Чесно кажучи, я нічого не чекаю цього року із фільмів — лише цей шедевр.
  • Леді Гага в ролі Гарлі Квін шикарна!
  • Думаю, цей фільм зробить багато рекордів.
  • Враження від трейлера позитивні. Сподіваюся, що і фільм цілком буде не гіршим за першу частину, а може навіть краще.
  • Трейлер дуже сподобався. Сподіваюся, буде шедевр на рівні першої частини
  • Це прекрасно! З нетерпінням чекаю на жовтень!
  • На нас чекає цікавий експеримент із жанром кінокоміксів.
Джокер. Божевілля на двох

Раніше "Телеграф" розповідав, що після зйомок у "Джокері" Леді Гага обійняла посаду в Білому домі. Також таку ж посаду отримали актори Джордж Клуні та Дженніфер Гарнер.

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