Почему мужчины с отсрочкой могут получить повестку по почте и что с этим делать

Юрист объяснил, куда обращаться в таком случае

Во время мобилизации в Украине повестки могут вручаться не только лично, но и по почте. Даже мужчины с отсрочкой могут получить такое письмо из-за ошибок в базах ТЦК или невнесения данных об отсрочке.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Дончак. По его словам, причины могут быть следующие:

путаница с данными – в территориальном центре комплектования (ТЦК) могут быть неточности или устаревшая информация;

невнесение информации об отсрочке – если военнообязанный получил отсрочку, но данные об этом не обновлены в системе, повестка может быть отправлена автоматически.

Что делать, если получили повестку по почте

Юрист предостерегает, если не забрать повестку, она будет считаться врученной, а это может привести к штрафу или даже внесению в розыск. Поэтому:

заберите письмо – важно знать его содержание во избежание юридических последствий;

обратитесь в ТЦК – необходимо показать документ, подтверждающий отсрочку;

убедитесь, что данные обновлены – проверьте, внесена ли ваша информация в систему ТЦК во избежание подобных ситуаций в будущем.

"Как следствие – вы не знаете, что там в письме, а ТЦК (если это письмо от них, и если в письме повестка) сочтет, что мужчина не выполняет их законные требования. Последствия: мужчину оштрафуют и внесут в розыск", — пояснил Дончак.

Юрист отмечает, что в случае наличия законной отсрочки волноваться не стоит, однако о своем статусе следует позаботиться заранее, чтобы избежать возможных проблем.

Напомним, что повестки, подписанные электронной подписью, могут быть отправлены на предприятие, где уполномоченные лица передадут их работникам. Для патрулирования и доставки в местах скопления людей составляются отдельные индивидуальные повестки .

В ТЦК объясняют, что повестка считается врученной, а человек извещен, если:

на предприятие поступает распоряжение и руководитель должен получить повестку работника под подпись;

во время патрулирования по улицам или в местах сбора людей сотрудники ТЦК останавливают человека на основании проверки его военно-учетных документов и вручают повестку;

повестка направляется через "Укрпочту" заказным письмом с уведомлением явиться в ТЦК.

Если человек получил повестку и не явился в течение трех дней, его могут объявить в розыск. Но если она не могла прийти из-за непредсказуемого обстоятельства, например из-за болезни, и это подтверждено документами, то розыск не подадут, а срок продлят.

Ранее "Телеграф" писал, какие повестки будут вручать украинцам в феврале. Каждая из них означает определенную причину вызова в ТЦК.