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День подруг 13 февраля: красочные открытки и картинки, чтобы поздравить близких

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
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Напомните подруге о празднике и поздравьте милой картинкой Новость обновлена 13 февраля 2025, 11:03
Напомните подруге о празднике и поздравьте милой картинкой. Фото Коллаж "Телеграф"

Поздравьте своих подружек милой открыткой

Накануне Дня святого Валентина, 13 февраля, в мире отмечается неофициальный праздник — Международный день женской дружбы или просто День подруг. Праздник — отличный повод напомнить своим подружкам о любви, уважении и их значении в вашей жизни.

Каждый год этот необычный праздник отмечают 13 февраля — в преддверии Дня влюбленных. История празднования этого дня берет начало из популярного сериала "Парки и зоны отдыха" (2009 года выпуска). Там о нем рассказывает героиня Лесли Ноуп и описывает этот день как самый лучший день в году.

Женская дружба — это тема, которая много лет оповита мифами и дискуссиями, а существует ли она на самом деле. У каждой женщины на это есть свой ответ. Некоторым действительно удается найти родную душу и пронести свою дружбу сквозь года.

Если у вас есть подруга или подруги — 13 февраля есть прекрасный повод собраться вместе и отметить этот необычный праздник. А еще своих подружек можно порадовать и поднять настроение милыми открытками и теплыми словами пожеланий в этот праздничный день.

"Телеграф" подготовил подборку красочных открыток и милых картинок, чтобы вы могли поздравить своих подруг с Международным днем женской дружбы в соцсетях и мессенджерах.

День подруг, День женской дружбы, открытки, картинки
День подруг, День женской дружбы, картинки, поздравления
День подруг, День женской дружбы, открытки, поздравления
День подруг, День женской дружбы, открытки, картинки, стихи
День подруг, День женской дружбы, открытки, картинки
День подруг, День женской дружбы, открытки, картинки, поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.

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#Открытки #День женской дружбы #День подруг