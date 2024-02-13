День подруг 13 февраля: красочные открытки и картинки, чтобы поздравить близких

Поздравьте своих подружек милой открыткой

Накануне Дня святого Валентина, 13 февраля, в мире отмечается неофициальный праздник — Международный день женской дружбы или просто День подруг. Праздник — отличный повод напомнить своим подружкам о любви, уважении и их значении в вашей жизни.

Каждый год этот необычный праздник отмечают 13 февраля — в преддверии Дня влюбленных. История празднования этого дня берет начало из популярного сериала "Парки и зоны отдыха" (2009 года выпуска). Там о нем рассказывает героиня Лесли Ноуп и описывает этот день как самый лучший день в году.

Женская дружба — это тема, которая много лет оповита мифами и дискуссиями, а существует ли она на самом деле. У каждой женщины на это есть свой ответ. Некоторым действительно удается найти родную душу и пронести свою дружбу сквозь года.

Если у вас есть подруга или подруги — 13 февраля есть прекрасный повод собраться вместе и отметить этот необычный праздник. А еще своих подружек можно порадовать и поднять настроение милыми открытками и теплыми словами пожеланий в этот праздничный день.

"Телеграф" подготовил подборку красочных открыток и милых картинок, чтобы вы могли поздравить своих подруг с Международным днем женской дружбы в соцсетях и мессенджерах.

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