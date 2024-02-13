День подруг 13 лютого: барвисті листівки та картинки, щоб привітати близьких

Привітайте своїх подружок милою листівкою

Напередодні Дня святого Валентина, 13 лютого, в світі відзначається неофіційне свято – Міжнародний день жіночої дружби чи просто День подруг. Свято — чудова нагода нагадати своїм подружкам про любов, повагу та їх значення у вашому житті.

Щороку це незвичайне свято відзначають 13 лютого — напередодні Дня закоханих. Історія святкування цього дня бере початок із популярного серіалу "Парки та зони відпочинку" (2009 року випуску). Там про нього розповідає героїня Леслі Ноуп та описує цей день як найкращий день у році.

Жіноча дружба — це тема, яка багато років охоплена міфами та дискусіями, а чи існує вона насправді. Кожна жінка має на це свою відповідь. Декому справді вдається знайти рідну душу та пронести свою дружбу крізь роки.

Якщо у вас є подруга чи подруги — 13 лютого є чудова нагода зібратися разом і відзначити це незвичайне свято. А ще своїх подружок можна порадувати та підняти настрій милими листівками та теплими словами побажань у цей святковий день.

"Телеграф" підготував добірку барвистих листівок та милих картинок, щоб ви могли привітати своїх подруг з Міжнародним днем жіночої дружби у соцмережах та месенджерах.

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