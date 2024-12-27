Календарь на весь 2025 год: сколько праздников и выходных будет у украинцев

Будут ли в новом году дополнительные выходные

В Украине издавна принято с уважением относиться к каждому празднику и тщательно готовиться к его проведению. Особое значение придается церковным датам, а также обычаям и традициям, связанным с ними. Впереди украинцев ждет встреча нового 2025 года, а что насчет остальных событий?

В следующие двенадцать месяцев в Украине запланировано 11 официальных праздничных дней: восемь государственных событий и три церковных. Самым значимым весенним праздником для всех христиан является Пасха. Однако важно помнить, что с 1 сентября 2023 года даты непереходных праздников были перенесены: теперь они отмечаются на 13 дней раньше.

Главные праздники в 2025 году: календарь

Фото: Телеграф

1 января (среда) — Новый год

(среда) — Новый год 8 марта (суббота) — Международный женский день

(суббота) — Международный женский день 20 апреля (воскресенье) — Пасха

(воскресенье) — Пасха 1 мая (четверг) — День труда

(четверг) — День труда 8 мая (четверг) — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов

(четверг) — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов 8 июня (воскресенье) — Троица

(воскресенье) — Троица 28 июня (суббота) — День Конституции Украины

(суббота) — День Конституции Украины 15 июля (вторник) — День Украинской Государственности

(вторник) — День Украинской Государственности 24 августа (воскресенье) — День независимости Украины

(воскресенье) — День независимости Украины 1 октября (среда) — День защитников и защитниц Украины

(среда) — День защитников и защитниц Украины 25 декабря (четверг) — Рождество Христово.

Сколько выходных будет в 2025 году

В Украине государственные праздники являются выходными днями, но во время военного положения эта норма не действует. Выходными остаются только те праздники, которые выпадают на субботу или воскресенье — в 2025 году их насчитывается 104. В октябре ВРУ продлила военное положение до 7 февраля 2025 года.

Дополнительные выходные или сокращенные дни также не прилагаются. Частные компании самостоятельно решают, предоставлять ли своим сотрудникам выходные на праздники.

Напомним, что сейчас самое время подумать, какими подарками порадовать близких на праздники. "Телеграф" раскрыл идеи подарков на Новый год 2025.