Хотів втягнути дружину, а сам поплатився: на Львівщині жінка "здала" СБУ свого чоловіка-війського і заявила про його звʼязок з фсб

Галицький районний суд Львова призначив до розгляду по справі чоловіка за підозрою у державній зраді, а також поширенні матеріалів, які виправдовують військову агресію РФ

Співробітник Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ підозрюється у підбурюванні громадянина України до державної зради. Він завербував ув’язненого-військовослужбовця з Львівщини до державної зради. На зрадника заявила його дружина, яка повідомила СБУ, що чоловіка завербували в Росії.

Про це повідомив "Судовий репортер". Генпрокуратура підозрює у підбурюванні громадянина України до державної зради співробітника ФСБ Сєргея Лєбєдєва.

Так, 23 листопада 2023 року Лєбєдєв у Telegram, використовуючи обліковий запис "Анна" та імʼя "@RuZkaya_deVochka", написав чоловікові, який перебував у місті Львові, і запропонував сфотографувати електропідстанції із різних боків. Український військовий начебто згодився і залучив до виконання завдання також дружину, яка проживала у місті Сколе Стрийського району і перебувала у скрутному фінансовому положенні.

Тоді на картку зрадника надійшло 2649 гривень на транспортні витрати і придбання вживаного телефона для фотофіксації. Жінка отримала поштою мобільний телефон і 700 гривень на транспорт. Чоловік пересилав їй координати критичних обʼєктів інфраструктури. Але протягом грудня жінка залишалася вдома і так і не поїхала знімати обʼєкти.

Вже цього року, а точніше 1 січня 2024-го співробітник ФСБ на прохання чоловіка повторно передав список обʼєктів критичної інфраструктури, які потрібно було сфотографувати, – електричної підстанції і Львівської теплоелектроцентралі-1, а також інструкції щодо зйомки з кращих ракурсів. На рахунок чоловіка надійшло ще 1311 гривень на транспортні витрати його дружині.

Натомість жінка, зрештою, оцінила наслідки, які можуть настати, і що вона буде виконавцем злочину. Тому 3 січня прибула до відділення поліції у місті Сколе і письмово добровільно заявила про звʼязок її чоловіка з представником іноземної держави і отримане завдання, яке вона мала виконати.

Наприкінці травня цього року Галицький районний суд Львова призначив до розгляду по справі чоловіка за підозрою у державній зраді, а також поширенні матеріалів, які виправдовують військову агресію РФ.

Що відомо про чоловіка-зрадника

Чоловік, з яким листувався Лєбєдєв (співробітник ФСБ), був призваний на військову службу за мобілізацією, але до цього був неодноразово судимий. У жовтні 2021-го він був звільнений умовно-достроково за грабіж. Але із лютого 2023 року і на момент листування із росіянином вже знову утримувався під вартою.

У червні 2023-го його визнали винним у крадіжці із проникненням. А в лютому 2024-го за ножове поранення, яке спричинило смерть потерпілого, засудили до 7 років тюрми.

Після звернення дружини в поліцію його камеру в "Львівській установі виконання покарань № 19" обшукали. З матрацу ліжка вилучили мобільний телефон. Також зʼясувалося, що чоловік із червня 2022 року поширював в мережі "Одноклассники" дописи, як виправдують військову агресію Росії.

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