Инесса, ваша очередь: СБУ объявила подозрение жене экс-нардепа-предателя

Так же арестовали ее недвижимость

Жене бывшего нардепа-предателя Игоря Маркова Инессе было заочно сообщено о подозрении в госизмене. Также Служба безопасности Украины арестовала ее недвижимость в Одессе на сумму более 250 млн. грн.

Об этом сообщает СБУ. Отмечается, что с 2014 года Марковы находятся в России, где скрываются от правосудия и способствуют войне России против Украины.

"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены супруги экс-нардепа от запрещенной "Партии регионов" Игоря Маркова Инессы. В настоящее время она является совладелицей российской ІТ-компании, разрабатывающей программное обеспечение для боевой авиации РФ", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что еще до полномасштабного вторжения России Маркова создала в РФ так называемый "Инженерный центр информационно-аналитических систем". Среди его соучредителей – подсанкционный российский певец Григорий Лепс, выступающий в поддержку войны против Украины.

По заказу корпорации "Ростех" компания подозреваемой разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов РФ. В частности, речь идет о КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

Задокументировано, что с начала полномасштабного вторжения россиян компания фигурантки поставила в оккупационные группировки России программные продукты более чем на 100 млн рублей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Инессе Марковой о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Более того, по материалам СБУ, суд наложил арест на ее коммерческую недвижимость, частный дом и земельный участок в Одессе на общую сумму более 250 млн грн.

Отмечаются, что сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленницы к ответственности за преступления.

Напомним, еще в мае 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене трем бывшим народным депутатам от "Партии регионов", среди которых Игорь Марков. В результате следствия было установлено, что они сотрудничали с Россией после начала полномасштабной войны.