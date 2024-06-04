УПЦ Московского патриархата попалась на распространении антиукраинской литературы: в СБУ рассказали, что там было

Пророссийские издания распространялись в ряде областей Украины

В сети церковных лавок УПЦ (МП) распространяли антиукраинскую литературу. Массовое распространение этих материалы могло привести к расшатыванию общественно-политической обстановки в стране. Однако сейчас этот канал поставок уже заблокирован правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По её данным, среди изъятой литературы – пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну России против нашего государства. Партии вражеских экземпляров обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных скамеек УПЦ (МП).

"Владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии Тернопольской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что судебно-лингвистическая экспертиза, которая была инициирована СБУ, подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия России против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости. По данным следствия, массовое распространение провокативных изданий могло привести к расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине в пользу России.

"На основании собранных доказательств владелицы одного из магазинов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к взрывной деятельности против Украины", — сообщают правоохранители.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье агент ФСБ готовил серию терактов против сотрудников ТЦК.