В Киеве поклонники "русского мира" избили жену военного за украинский язык: одному из них уже избрали меру пресечения (видео)

Пострадавшая написала заявление в полицию и СБУ

Личности злоумышленников, которые напали в Киеве на волонтера и жену военного из-за украинского языка, оперативно установили и сообщили мужчинам о подозрении в совершении хулиганских действий. Им грозит реальный тюремный срок.

На данный момент известно, что в Оболонском райсуде избрали меру пресечения 73-летнему пенсионеру Виктору Салюку. Второму нападавшему на девушку — 70-летнему киевлянину, также сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Известно, что девушка — волонтер и жена военного возвращалась с прощания с парамедикиней "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух на Майдане. На выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской к ней начали приставать агрессивные мужчины.

Не желая общения, она ответила, что не понимает их. Ответ на украинском языке вызвал агрессию пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять девушку, поэтому она решила снимать их на мобильный телефон.

Стоит отметить, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и активно нападали на девушку-волонтера. Так, 73-летний пенсионер начал оскорблять пострадавшую, выкрикивать антиукраинские высказывания и затем плюнул ей в лицо.

Далее его 70-летний друг несколько раз ударил ее по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Все это произошло после того как его сообщник отобрал у девушки телефон. Пострадавшей удалось вернуть гаджет.

После чего злоумышленники скрылись с места происшествия. Девушка написала заявление в полицию и СБУ. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, личности нападавших установили.

Злоумышленнику 70 лет и он проживает в Киеве

Изначально правоохранители установили личность 73-летнего нападавшего Виктора Салюка. Как оказалось, на волонтера набросился житель столичного Печерска, торгующий на рынке на Куреневке.

Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц.

Мужчине, который напал на девушку светит тюрьма

Затем разыскали и его подельника — 70-летнего пенсионера, который также принимал активное участие в нападении на девушку.

Сейчас 70-летний подозреваемый своей вины не признает — он утверждает, что лишь пытался остановить конфликт девушки со своим знакомым.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В Оболонском райсуде прошло заседание по избранию меры пресечения 73-летнему пенсионеру. Стоит отметить, что свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста.

В конечном итоге 73-летнему мужчине избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Фигурант будет оставаться под домашним арестом до 4 августа включительно — за исключением выхода на лечение и или в укрытие.

Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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