Сотрудницу ТЦК на Львовщине осудили за взятку

Обвиняемая свою вину не признала

В Каменка-Бугском районном суде Львовской области было рассмотрено дело старшего офицера местного ТЦК и СП. Ее признали виновной в получении взятки в размере 1 тысячи долларов за обновление данных во временном удостоверении военнообязанного.

Согласно приговору, обнародованному в судебном реестре в ноябре 2024 года, обвиняемая занимала должность старшего офицера отделения учета мобилизационной работы одного из территориальных центров комплектования. Следствие установило, что в августе 2023 года военная пообещала мужчине обновить военный документ, необходимый для трудоустройства, а также избежать вызовов в другие ТЦК.

За свои услуги она попросила 1000 долларов. После передачи денег офицера задержали правоохранители.

Против сотрудницы ТЦК было возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве. В суде она вины не признала, рассказывая, что обличитель ее знакомый — брат одноклассницы. По ее словам, в начале полномасштабного вторжения он обращался к ней с просьбой изготовить дубликат военно-учетного документа, обещая отблагодарить, но получил отказ.

Позже мужчина консультировался с ней о возможности получения отсрочки, а затем попросил о срочной встрече, объясняя, что был остановлен работниками ТЦК, которым заплатил деньги за освобождение. После этого, по его словам, у него возникли трудности с передвижением по делам по работе, и ему необходимо было обновить военные документы.

Обвиняемая объяснила, что мужчина часто звонил ей, что заставило ее проявить понимание и выдать ему повестку на 10 дней, которая позволила поехать в командировку в Закарпатье. Она заметила, что в его военно-учетном документе был старый штамп, поэтому обновила его. После этого мужчина вручил ей 1 тысячу долларов, которые она взяла. Военная утверждает, что не называла конкретную сумму, а мужчина сам предложил деньги, добавляя, что он неоднократно провоцировал ее на определенные действия.

Однако судья признал сотрудницу ТЦК виновной по статье о взяточничестве. Правонарушительницы назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать должности связанные с мобилизационной работой сроком на 3 года.

Также осужденная должна возместить расходы на проведение экспертиз, а 1 тысячу долларов взятки вернут обличителю. Однако она еще может оспорить приговор.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве правоохранители задержали на взятке сотрудника одного из районных ТЦК. Мужчина помогал военнообязанным избежать мобилизации, а также не платить штрафы.