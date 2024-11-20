Співробітницю ТЦК на Львівщині засудили за хабар

Обвинувачена свою провину не визнала

У Кам’янка-Бузькому районному суді Львівської області розглянули справу старшої офіцерки місцевого ТЦК та СП. ЇЇ визнали винною в отриманні хабаря в розмірі 1 тисячі доларів за оновлення даних у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

Згідно з вироком, оприлюдненим у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, обвинувачена обіймала посаду старшої офіцерки відділення обліку мобілізаційної роботи одного з територіальних центрів комплектування. Слідство встановило, що в серпні 2023 року військова пообіцяла чоловікові оновити військовий документ, необхідний для працевлаштування, а також уникнути викликів до інших ТЦК.

За свої послуги вона попросила 1 тисячу доларів. Після передачі грошей офіцерку затримали правоохоронці.

Проти співробітниці ТЦК було відкрито кримінальну справу за звинуваченням у хабарництві. У суді вона вини не визнала, розповідаючи, що викривач є її знайомим — братом однокласниці. За її словами, на початку повномасштабного вторгнення він звертався до неї з проханням виготовити дублікат військово-облікового документа, обіцяючи віддячити, але отримав відмову.

Пізніше чоловік консультувався з нею щодо можливості отримання відстрочки, а згодом попросив про термінову зустріч, пояснюючи, що був зупинений працівниками ТЦК, яким заплатив гроші за звільнення. Після цього, за його словами, у нього виникли труднощі з пересуванням у справах по роботі, і йому було необхідно оновити військові документи.

Обвинувачена пояснила, що чоловік часто телефонував їй, що змусило її проявити розуміння та видати йому повістку на 10 днів, яка дозволила поїхати у відрядження на Закарпаття. Вона помітила, що у його військово-обліковому документі був старий штамп, тому оновила його. Після цього чоловік вручив їй 1 тисячу доларів, які вона взяла. Військова стверджує, що не називала конкретної суми, а чоловік сам запропонував гроші, додаючи, що він неодноразово провокував її на певні дії.

Однак суддя визнав співробітницю ТЦК винною за статтею про хабарництво. Правопорушниці призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з мобілізаційною роботою строком на 3 роки.

Також засуджена має відшкодувати витрати на проведення експертиз, а 1 тисячу доларів хабаря повернуть викривачу. Однак вона ще може оскаржити вирок.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві правоохоронці затримали на хабарі співробітника одного з районних ТЦК. Чоловік допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації, а також не сплачувати штрафи.