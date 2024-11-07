Погорел на взятке? В Тернополе задержан главный врач психоневрологической больницы

Подозреваемого уже отправили в следственный изолятор

В Тернополе задержан главный врач КНП "Тернопольская областная клиническая психоневрологическая больница" Владимир Шкробот. Об этом стало известно в четверг, 7 ноября, вечером.

По сообщению общественного активиста Романа Довбенко врач погорел на взятке. По его информации, руководитель медучреждения якобы получил 200 тысяч гривен.

"Владимир Шкробот получил в 2023 году зарплату в размере 1 692 195 гривен, но этого ему оказалось недостаточно, поэтому сегодня он попался на взятке в размере 200 тыс. грн. Спасибо руководству УСС за хороший труд!" – написал Довбенко.

Местное издание "20 минут" подтверждает эту информацию, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что правоохранители провели обыски у главврача. Также сообщается, что подозреваемого уже отправили в следственный изолятор.

Интересно, что в прошлом году Владимир Шкробот заработал немалые деньги. Согласно поданной декларации, его зарплата за 2023 год составляла 1 692 195 гривен. Дополнительно руководитель медучреждения получил 195 382 гривны пенсии.

Семья Шкроботов имеет значительные доходы. Жена задержанного Светлана Шкробот кроме прибыли от предпринимательской деятельности в 2 779 207 гривен, работает в Тернопольском национальном медицинском университете им. И.Я. Горбачевского. На основном месте работы она заработала 408 809 гривен, а по совместительству в той же психоневрологической больнице – 123 947 гривен. Также получила пенсию в размере 163883 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львове на взятке попалась врач психиатрической больницы. Заведующая отделением оценивала свои услуги в 1000 долларов с клиента.