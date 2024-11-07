Заместитель главного врача Центральной МСЭК попалась на большой взятке

У заместителя главного врача изъяли крупную сумму наличных денег

Правоохранительные органы обнаружили и задержали еще одну работницу МСЭК, которая помогала мужчинам избежать мобилизации. На этот раз речь идет о заместительнице главврача Центральной МСЭК Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Женщина за 2 000 долларов США обещала содействовать военнообязанному мужчине в получении II группы инвалидности, что давало бы повод исключить человека с военного учета.

Во время обысков у нее изъяли около 20 000 долларов США, а также документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Среди них — фейковые справки об оформлении инвалидности, личные дела и прочую документацию.

Задержанной сообщили о подозрении по ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием).

Тем временем в Национальной полиции Украины сообщили, что в случае признания вины судом задержанной может грозить до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляется следователями Нацполиции Украины при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины и при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора.

Как сообщал "Телеграф" ранее, бывший начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов, пребывая в СИЗО, пытался оформить себе группу инвалидности.