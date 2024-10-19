Во время проверки документов сотрудник ТЦК выстрелил в воздух: в Центре уже объяснились (видео)

Конфликт закончился стрельбой

В Запорожье днем 19 октября во время проверки документов возник конфликт между сотрудником центра комплектации и местными жителями. В итоге один из людей в форме выстрелил в воздух из личного оружия.

Видеозапись противостояния была распространена местными telegram-каналами. В Запорожском ТЦК на инцидент уже отреагировали и пообещали провести служебное расследование.

Отмечается, что инцидент произошел в Коммунарском районе города между сотрудниками местного РТЦК и мужчиной, который не предъявил военно-учетный документ.

"Ему было предложено добровольно приехать в РТЦК для уточнения данных. Мужчина вместо выполнения законного требования начал нецензурную брань, унижая честь и достоинство военнослужащих, после чего начал звать прохожих на помощь", — говорится в сообщении.

В центре комплектации говорят, что некоторые мужчины из толпы попытались применить физическую силу к военнослужащему, после чего тот "в целях самообороны" произвел выстрел в воздух из личного небоевого оружия.

Как сообщалось ранее, в Тернопольской области произошел скандал с сотрудниками ТЦК, которые на внедорожнике преследовали и сбили велосипедиста.