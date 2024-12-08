Опасного домашнего питомца заметили на прогулке во Львове (видео)
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Необычный домашний любимец вышел на прогулку
В воскресенье, 8 декабря, жителей Львова удивила необычная картина — посреди улицы гуляла женщина с кабанчиком на поводке.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы. На кадрах видно, как черный упитанный кабанчик в теплой одежде идет по улице, а его ведет на поводке женщина.
Мимо проходили люди: некоторые из них вообще не обращали внимание. В то же время удивительную картину засняли посетители, вероятно, заведения общественного питания.
В комментариях к видео пользователи с юмором отреагировали на данную сцену.
"Интересно, колбаску он любит?", "Скоро рождество", — такие комментарии встречались под видео.
Подобная ситуация наблюдалась во Львове в марте 2023 года. Тогда женщина выгуливала упитанную свинку по центру города.
Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения, когда в украинских городах и селах начались мощный взрывы и атаки, животные все чаще стали выходить к людям.
Среди диких животных именно у кабана первенство по количеству и риску нападения на человека. Если он чувствует грозящую ему или его потомству опасность, кабан переходит к самозащите.
Напомним, недавно в Киеве, Днепре, Львове и Одессе нарядили новогодние елки. Во Львове праздничное дерево открыли рядом со зданием оперного театра. В церемонии принимали участие супруга мэра Львова Андрея Садового Екатерина и Герой Украины, командир разведки роты разведки 103-й отдельной бригады территориальной обороны Юрий Жуковец.