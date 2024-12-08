Небезпечного домашнього улюбленця помітили на прогулянці у Львові (відео)

Незвичайний домашній улюбленець вийшов на прогулянку

У неділю, 8 грудня, мешканців Львова здивувала незвичайна картина – посеред вулиці гуляла жінка з кабанчиком на повідку.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали. На кадрах видно, як чорний вгодований кабан у теплому одязі йде вулицею, а його веде на повідку жінка.

Повз проходили люди: деякі з них взагалі не звертали уваги. Водночас дивовижну картину зняли відвідувачі, ймовірно, заклади громадського харчування.

У коментарях до відео користувачі з гумором відреагували на цю сцену.

"Цікаво, ковбаску він любить?", "Скоро різдво", — такі коментарі зустрічалися під відео.

Подібна ситуація спостерігалася у Львові у березні 2023 року. Тоді жінка вигулювала вгодовану свинку центром міста.

Зазначимо, що з початку повномасштабного російського вторгнення, коли в українських містах та селах почалися потужні вибухи та атаки, тварини все частіше стали виходити до людей.

Серед диких тварин саме у кабана першість за кількістю та ризиком нападу на людину. Якщо він відчуває небезпеку, що загрожує йому або його потомству, кабан переходить до самозахисту.

Нагадаємо, нещодавно у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі нарядили новорічні ялинки. У Львові святкове дерево відкрили поряд із будівлею оперного театру. У церемонії брали участь дружина мера Львова Андрія Садового Катерина та Герой України, командир розвідки роти розвідки 103 окремої бригади територіальної оборони Юрій Жуковець.